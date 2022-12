Suzume – Kinostarts zum neuen Werk von Makoto Shinkai

Crunchyroll gab zusammen mit Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International und Eurozoom bekannt, dass Suzume von Autorenfilmer Makoto Shinkai ab dem 12. April 2023 international in die Kinos kommt.

Kinostart zu Suzume

Die Termine für die folgenden Länder lauten wie folgt:

12. April für Frankreich und Malta

13. April für Australien, Brazilien, Deutschland, Mexiko und Neuseeland

14. April für Belgien, Gibraltar, Irland, Kanada, Luxemburg, Österreich, die USA und das Vereinigte Königreich.

Weitere Termine 2023 für Lateinamerika und weitere EMEA-Gebiete werden noch bekannt gegeben.

Erst vergangenen Mai sicherte Crunchyroll in Cannes von Toho die weltweiten Rechte für den Film, welchen CoMix Wave Films und STORY inc. produzierten.

Japanische Kinos führten Suzume am 11. November auf und haben inzwischen 5,6 Mio. Zuschauer erreicht. Der Anime hat außerdem 7,5 Milliarden Yen (ca. 55 Mio. US-Dollar) eingespielt. Des Weiteren war er drei Wochen in Folge die Nummer 1 an den japanischen Kinokassen. Der Film wird in allen größeren Vertriebsregionen verliehen.

Über den Anime

In Nordamerika ist Crunchyroll der alleinige Verleiher. In Lateinamerika, Australien/Neuseeland, dem Nahen Osten und Teilen Europas wird der Film von Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment vertrieben. Im französisch- und deutschsprachigen Europa wird der Film von Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International und Eurozoom gemeinsam vertrieben.

Der preisgekrönte Filmemacher, Drehbuchautor und Regisseur Makoto Shinkai ist seit Jahrzehnten ein Visionär im Animationsbereich. Zuletzt mit Filmen, wie „Your Name. –Gestern, heute und für immer” (2016) und „Weathering With You“ (2019), die ihn bei den Zuschauern weltweit als führenden Autorenfilmer im Animationsbereich bekannt gemacht haben. „Weathering With You“ wurde als Beitrag Japans in der Kategorie „Bester internationaler Spielfilm“ für die Academy Awards 2020 ausgewählt. In vier weiteren Kategorien bei den 47. jährlichen Annie Awards nominiert, darunter als bester unabhängiger Animationsfilm.

Suzume ist die Geschichte eines jungen Mädchens, das durch verschiedene Ruinen in Japan reist und dabei Unheil verursachende Türen schließt.