The Quintessential Quintuplets Movie – Crunchyroll Anime Night 2023

Für die Crunchyroll Anime Night 2023 sind die ersten Filme bekannt. Es handelt sich dabei um ein bekanntes Programm von KAZÉ bevor Crunchyroll die Marke geschluckt hatte.

The Quintessential Quintuplets Movie im Frühling

Den Frühling leitet die Crunchyroll Anime Night 2023 mit The Quintessential Quintuplets Movie ein. Kinostart ist der 28. März 2023 und der Vorverkauf beginnt voraussichtlich diesen November.

Inhalt:

Nachdem die hübschen, lernunwilligen Fünflinge als Nachhilfelehrer Futaro Uesugi engagiert hatten, lenkte der nun nicht nur ihre Ausbildung, sondern auch ihre Herzen. Die gemeinsame Zeit brachte die Gruppe eng zusammen und die Gefühle zwischen den Mädchen und Futaro entwickelten sich. Als sie ihr drittes Jahr an der Oberschule beenden und ihr letztes Schulfest heranrückt, richten sie ihren Blick auf das, was danach kommt. Wird es für eine von ihnen mit Futaro weitergehen?

Über den Film

Die gleichnamige Serie basiert auf dem Manga von Negi Haruba. Dieser startete 2019 und ist bereits abgeschlossen. Der Anime ist auch bei Crunchyroll im Stream und als DVD und Blu-ray verfügbar. The Quintessential Quintuplets der Film spielte in Japan im Mai 2022 über 16,4 Mio. $ ein. Außerdem wurde er in acht Kategorien für die Newtype Anime Awards 2022 nominiert, darunter als bester Film. Es handelt sich um eine Rom-Com mit einer Filmlänge von ca. 136 Min. Freigegeben ab 12 Jahren.

Die Crunchyroll Anime Night findet jeweils am letzten Dienstag des Monats statt. Teilnehmende Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Möglichkeit, die Filme in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln oder in der deutschen Synchronfassung zu zeigen.

Trailer zum Film.