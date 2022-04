Spriggan Deluxe 1 – Manga Review

Spriggan Deluxe 1 Inhaltsangabe: „Die Hinterlassenschaften einer vor Jahrtausenden untergegangenen Zivilisation bedrohen die Menschheit. Auftritt Spriggan: eine Gruppe weltweit operierender Spezialagenten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Yu Ominae und seine Kollegen spüren in einem ständigen Wettlauf gegen die Zeit weltweit gefährliche Artefakte auf und sichern sie vor dem Missbrauch durch skrupellose Mächte.“

Manga: Hiroshi Takashige, Ryoji Minagawa

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 19,00 Euro

Altersempfehlung:12+

Ausstattung: Farbseiten, Dog Tags, Poster

Über Spriggan Deluxe 1

Der Manga von Takashige und Ryoji Minagawa erschien erstmals 1989 in der Weekly Shōnen Sunday. Es war ein Magazin, das wir hier als Banzai! kennen. Es bedient das Genre Action, Science-Fiction und Fantasy. Die Originalreihe endete schließlich 1996. Zwei Jahre später folgte schließlich noch ein Anime. Die Manga Publikation von Panini wird 8 Bände umfassen für je 19,00 Euro. Mit dem Serienstart ab 18. Juni auf Netflix dürfte der Manga seinen zweiten Frühling erleben.

Spriggan Deluxe 1 ist ein abenteuerlicher Manga über einen Schüler, der durch seinen Beruf als Spezialagent eben jenes Abenteuer sucht. Als Teil einer weltweiten operierenden Organisation, um die Kulturen und Artefakte vergessener Zeit zu schützen, begibt sich Yu Ominae immer wieder in Gefahr. Damit er nicht von Soldaten oder Schurken mit ähnlichen Fähigkeiten in Stücke gerissen wird, trägt er einen Armored Muscle Suit. Einen einzigartigen gepanzerten Muskelanzug.

Die besten Wissenschaftler fertigten seinen Anzug aus seltenen Rohstoffen und dem Wissen vergangener Zeit, welches er versucht, vor Bösewichten zu schützen. Er muss sich immer wieder gegen die Organisationen anderer Weltmächte wehren, wie den USA, Russland oder sogar Japan selbst.

Eine Gruppe von außergewöhnlichen Agenten sucht nach gefährlichen Artefakten, um sie vor skrupellosen Mächten zu schützen. Die limitierte Deluxe Ausgabe erhält ein Poster, Dog Tags und Farbseiten.

> Ähnlich alt und kultig ist Akira.

Eindruck

Spriggan Deluxe 1 hat die typischen Vibes der Mangas und Animes aus den späten 80er und den 90er-Jahren. Gut gealterter Zeichen- und Erzählstil. Typische Waffenaction, runde Gesichter, riesige grobe Computer, Maschinen und mechanischen Anzügen und mit Magie in einem eher ernst zu nehmenden Action-Manga, der komplett über die Stränge schlägt, ist schon sehr amüsant. All das ist typisch für einen Manga und Animes aus der Epoche und machen ihn dadurch so amüsant und unterhaltend.

Das Band bietet mit über 300 Seiten und 3 Missionen des Helden Yu genügend Lesestoff. Ein paar Stunden kann man darin versenken, da es teilweise echt textlastig wird. Das liegt vor allem an der wissenschaftlichen Aufmachung, deren Richtigkeit ich jedoch nicht bestätigen kann. Die 19,00 Euro sind dennoch etwas viel für den Inhalt und Seitenanzahl. Außerdem müsste zum Vervollständigen der Reihe der Preis 8-mal gezahlt werden.

Nicht ganz so schön sind die Beschädigungen am Cover, welche die Kette verursacht hat. Vielleicht wäre ein Klebestreifen für das Extra am Buchrücken besser gewesen als das zusammenschweißen beider Teile. Das dürfte sicher sich beheben abseits des Verkaufs der Deluxe Version. Die vier farbigen Seiten bestehen aus einem beidseitigen Titelbild und Intro, das leider enttäuschend ist.

Fazit

Spriggan ist ein typisch 80/90s Manga. Perfekt für nostalgisch Angehauchte, die mit Cowboy Bebop oder Akira aufgewachsen sind. Für die Manga und Animes, die nach 2.000 geboren sind, empfehle ich vorher im Handel reinzuschnuppern und ein eigenes Bild von dem Stück zu machen. Ganz ignorieren sollte man das Werk von Hiroshi Takashige und Ryoji Minagawa definitiv nicht.

Spriggan Deluxe 1 vom Panini Manga Verlag ist bereits erhältlich und ist für 19,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Mangas.

Der erste Teaser zu Netflix Anime-Adaption.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: © Hiroshi Takashige, Ryoji Minagawa, Panini