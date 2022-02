Iwakakeru und Detektiv Conan – Disc Neuheiten bei KAZÉ

KAZÉ Anime gab vor Kurzem zwei Disc Neuheiten bekannt. Darunter Iwakakeru – Sport Climbing Girls und erstmalig Detektiv Conan in HD auf Blu-ray.

Iwakakeru – Sport Climbing Girls

Puzzlespiele waren noch bis zur Mittelschule Konomis Lieblingsbeschäftigung. Nun steht das erste Jahr der Hanamiya-Oberschule vor der Tür und sie weiß zunächst nicht, in welchen Club sie gehen möchte. Eine Sportkletterwand, welche Konomi in der Schule entdeckt, zieht sie magisch an und probiert es einfach einmal aus, die Wand zu erklimmen. Nach den ersten Fehlversuchen und einer genaueren Analyse fällt ihr auf, dass die Kletterwand auch nichts anderes ist als ein riesengroßes Puzzlespiel! Sie fügt die Teile zusammen und erklimmt die Wand. Jetzt möchte sie dem passenden Sportclub beitreten! Doch werden ihr ihre Puzzle-Fähigkeiten auch bei den Kletterarten Bouldern, Speedklettern und Leadklettern helfen?

Iwakakeru – Sport Climbing Girls nimmt sich nicht weniger vor, als die Liebe zum Klettersport zu vermitteln. Und natürlich sind auch die ersten Wettkämpfe nicht weit, denn Tiefstapeln ist nicht so Konomis Sache! Die 12-teilige Serie von 2020 reiht sich damit in eine Reihe von thematisch verwandten Titeln ein, die bestimmte Sportarten ebenso authentisch wie ansprechend in das Anime-Format übertragen. Bei KAZÉ Anime erschienen dazu in den letzten Jahren unter anderem How Heavy Are the Dumbbells You Lift? (Fitness-Training), Harukana Receive (Beach-Volleyball) und Welcome to the Ballroom (klassischer Tanz).

Ein genaues Datum zur Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray ist noch nicht bekannt.

Detektiv Conan – Blu-ray

Durch seinen messerscharfen Verstand, genialen Kombinationsgabe und den 17 Jahren gilt Shin’ichi Kudo bereits als Meisterdetektiv. Eines Tages jedoch, als er zwei Männer in Schwarz bei einem verdächtigen Deal beobachtet, bemerkt er den Verbrecher hinter sich nicht, der ihm ein mysteriöses Gift verabreicht. Schließlich erwacht Shin’ichi im Körper eines Grundschülers. Aufhalten lässt er sich dadurch den noch nicht. Damit er nicht weiter ins Visier der Schwarzen Organisation geriet, gibt er sich den Namen Conan Edogawa, in Anlehnung an die berühmten Krimiautoren Arthur Conan Doyle und Rampo Edogawa. Fortan findet er in der Detektei Môri Unterschlupf und ermittelt mithilfe seiner Freunde heimlich weiter.

Detektiv Conan basiert auf dem gleichnamigen, seit 1994 laufenden Manga von Gosho Aoyama (auf Deutsch bei Egmont Manga) und ist aufgrund seiner wiederholten Ausstrahlung im deutschen Free TV längst zu einem festen Bestandteil der heimischen Popkultur geworden. Erstmals nahm RTL II die Serie 2002 ins Programm und strahlte bei 2006 insgesamt 333 Episoden aus. Weitere 100 Folgen lokalisierte ProSieben Maxx ab 2018, nachdem der Sender 2016 mit einer Neuausstrahlung begann. KAZÉ Anime veröffentlichte alle 434 deutsch synchronisierten Folgen der TV-Serie ab 2017 in bisher 16 Boxen auf DVD; die mittlerweile 24 Kinofilme, diverse TV-Specials und Crossover-Filme mit LUPIN III. sind zudem auf DVD und auch Blu-ray erschienen.

Die ersten 102 TV-Episoden auf insgesamt drei Blu-rays gibt es voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 zu kaufen. Weitere Details gibt KAZÉ zeitnah zum Erscheinen bekannt.

Quelle: KAZÉ PM