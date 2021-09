Pokémon-Sammelkartenspiel-Live – Neue Spiele-App vorgestellt

Heute enthüllte die Pokémon Company International das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live. Hierbei handelt es sich um eine neue App, die es Trainern erlaubt, das Sammelkartenspiel in einem neuen digitalen Format zu genießen. Die App erscheint als kostenlose spielbare App und ermöglicht nun, das Kartenspiel neben PC und Tablet auch auf Smartphones zu erleben.

Pokémon-Sammelkartenspiel-Live Inhalt

Während der andauernden Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum überrascht die Firma ihre Fans immer wieder mit innovativen Poké-Erlebnissen und -Produkten. Parallel dazu kündigten sie die neue Kartenspiel-App an.

„Während wir auf wundervolle 25 Jahre Pokémon zurückschauen, werden wir wieder einmal daran erinnert, dass das Pokémon-Sammelkartenspiel schon immer ein starke Säule des Franchise war und von jungen und erfahrenen Trainern geliebt wird.“ „Pokémon-Sammelkartenspiel-Live wird Hand in Hand mit der gedruckten Version gehen, die Fans kennen und lieben, und eine neue Ära des digitalen Spiels willkommen heißen, in der Trainer weltweit unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform zusammen spielen können.“ – so Barry Sams, Vice President of the Pokémon TCG bei The Pokémon Company International.

Das Spiel ist so konzipiert, dass Anfänger es leicht erlernen können, während es gleichzeitig neue Herausforderungen für etablierte Spieler bietet, die ihre Fähigkeiten verbessern und testen können. Spieler können wie gewohnt einige ihrer liebsten Aktivitäten des Kartenspiels genießen, darunter das Erstellen von Decks und das Kämpfen gegen Trainer weltweit.

Außerdem ist das Spielerlebnis mit individualisierbaren Avataren und Accessoires anpassbar, täglichen Aufgaben stehen zum Teilnehmen zur Verfügung und mehr. Zusätzlich erhält Pokémon-Sammelkartenspiel-Live auch nach der Veröffentlichung weitere Inhalte und aktualisiert zukünftig seine Features.

Der fantastische Trailer zur App.



Quelle: Pokémon PM