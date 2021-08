Monster Rancher feiert Comeback und wir feiern gerne mit. Koei Tecmo gab über Twitter bekannt, dass die Monster Rancher-Serie mit den Remakes von Teil 1 und 2 eine Wiederbelebung erfahren soll.

Zum diesjährigen 25-jährigen Jubiläum dürfen sich die Fans der Monster Rancher-Reihe über gleich mehrere Nachrichten freuen. Wie Koei Tecmo nun veröffentlicht hat, werden Teil 1 und 2 überarbeitet und für moderne Plattformen aufbereitet. Wie auch schon zuvor bei Atelier Mysterious, wird es die beiden Spiele als Bundle geben.

Monster Rancher

Als Spieler holt man sich ein Monster nach Hause, zieht es auf und muss es letztlich in Turnieren einsetzen. Halt! Moment…. das hört sich doch an wie… Ja, schon. Allerdings mit ein paar wesentlichen Unterschieden, auch wenn die Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen sind.

Die Serie startete 1997 unter dem Titel Monster Farm (Japan) und Monster Rancher (USA= auf der PlayStation. Teil 2 kam dann 1999 heraus. Teil 3 – 5 wurden dann für die PlayStation2 in den Folgejahren veröffentlicht.

Das Remaster soll außerdem noch eine Online-Unterstützung erhalten. Details hierzu sind aber derzeit noch nicht bekannt. Weitere Spiele der Reihe werden aber ebenfalls nicht ausgeschlossen. So darf man also gespannt sein, was die Zukunft bringt.

Monster Rancher 1 & 2 DX erscheint am 9. Dezember 2021 für iOS, PC und Switch.

#MonsterRancherDX Monster Rancher 1 & 2 DX is coming on December 9th, 2021! Watch this special video announcement from Fujita-san, Executive Producer of the Monster Rancher series! For more Details:https://t.co/oBJ2MSVB8C#MonsterRancher#KTfamily pic.twitter.com/uyH5Mdk605 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) August 26, 2021

Quelle: KOEI TECMO AMERICA via Twitter