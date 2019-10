Spiel 2019 – Vorschau

Was die Gamescom für Videospiele ist, ist die Spiel für Gesellschaftsspiele. Auch dieses Jahr findet wieder die weltgrößte Consumermesse für Brettspiele in Essen statt. Natürlich wird Game2Gether auch vor Ort sein, und bevor es Ende Oktober losgeht, geben wir schon mal eine kurze Preview, was uns 2019 so alles erwartet.

Eckdaten

Die Messe Essen öffnet ihre Pforten vom 24.10. bis zum 27.10. täglich ab 10:00 Uhr. Bis 19:00 Uhr könnt ihr spielen und die Neuigkeiten bestaunen (am Sonntag bis 18:00). Am 23.10. ab 18:00 findet sogar, noch vor Messebeginn, die Preview-Night statt, die eine Nacht voller neuer und alter Gesellschaftsspiele verspricht. Dabei ist anzumerken, dass diese Idee dermaßen beliebt war, dass innerhalb weniger Minuten die Tickets ausverkauft waren.

Nachtschicht

Wer dennoch nächtliches Spielen auf seinem Plan stehen hat, kann sich die Nacht vom 24. auf den 25. vormerken – da läuft die Pegasus Game Night von 20:00 bis 1:00 Uhr. Hier gibt es von Kinderspielen über lange Strategiespiele bis hin zu großen Runden, etwa für Captain Sonar, für jeden etwas. Ausserdem wird das Finale der deutschen Kingdomino-Meisterschaft auf der Game Night ausgetragen. Auch nett: Im Eintrittspreis von 29€ ist eine Goodie Bag voller kleiner Überraschungen enthalten. Karten können unter https://shop.ticketpay.de/56KPGJWX erworben werden.

Kult des Neuen

Die größte Attraktion auf der Spiel sind natürlich die Neuerscheinungen. Hier ist auch dieses Jahr wieder Einiges im Angebot: Über 1500 Neuheiten warten auf euch. Insgesamt breitet sich die Spiel auf fast 90000m² aus – das ist eine ganze Menge Gesellschaftsspiel! Etwa 1200 Aussteller aus 53 Nationen geben sich die Ehre, dabei unter anderem zum ersten mal eine Firma aus dem Iran: Reality Game aus Teheran präsentiert ihre Spiele auf Basis persischer Kultur.

Bildung

Wer sich auch eine gehörige Portion Bildung erhofft, hat ebenfalls Glück: Auch dieses Jahr wird es auf der Spiel wieder Panels geben, die interessierten Zuhörern offen sind – natürlich mit Themen rund um die Welt des Brettspiels, versteht sich. So sind am Samstag Abend Themen wie Ludotheken, das erfolgreiche Betreiben von Youtube-Kanälen oder der wachsende Brettspielmarkt im Iran angesagt. Erstmalig findet ausserdem der Educators‘ Day statt – am Freitag gibt es hier Diskussionen und Vorträge über die Verwendung von Brettspielen im Schulkontext, zum Lernen und Entfalten. Zwar richten sich die Panels an Lehrpersonal, aber der Zugang ist für jeden frei.

Backen für einen guten Zweck

Wer Kindern gerne unmittelbar helfen möchte, kann sich an der Aktion BrettSPIELcake beteiligen. Was ursprünglich als Scherz auf Twitter und mit 4 Kuchen entstand, ist in diesem Jahr eine voll geförderte Spendenaktion mit jetzt schon über 50 verschiedenen Kuchen. Gegen eine Spende an den Verein Balu und Du e.V. kann hier an Stand 3-H100 Gutes getan und gegessen werden. Weitere Kuchenspenden sind ebenfalls willkommen.

Nerdkultur

Mit Kuchen vollgestopft und etwas Ruhe gesucht? Wie wäre es denn da mit einem guten Buch? Die Comic Action ist fester Bestandteil der Spiel und bietet, wie der Name schon sagt, in- und ausländische Comics feil. Zeichner verkaufen und signieren ihre Werke, das Comic-Antiquariat lässt uns in Nostalgie schwelgen und wem noch die passende Hausdekoration fehlt, kann sich mit Postern, Actionfiguren und ähnlichem Merchandise eindecken.

Vielversprechende Aussichten

Die Spiel ist eine gigantische Veranstaltung mit vielen Angeboten, die weit über Brettspiele hinausgehen. Gesellschaftsspieler, Comicfans, Larper… für jeden (angehenden) Nerd gibt es hier etwas zu finden. Wir werden ebenfalls Spiele antesten, kaufen, mit Autoren und Publishern reden und natürlich Bericht erstatten.

