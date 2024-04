Das Fallout 4 Next Gen Update hat ein Releasedatum

Für Fans des Fallout-Franchise ist 2024 ohne Zweifel ein großartiges Jahr. Die Ankündigung von Fallout London, das ATLANTIC CITY — Americas Playground DLC für Fallout 76, ein Crossover mit Magic the Gathering sowie eine Fallout Live Action Serie. Doch um eines war es lange Still: Das Next Gen Update für Bethesdas Rollenspiel Giganten Fallout 4. Doch das warten hat nun ein Ende. Wie Bethesda auf ihrer Webseite bekannt gab, erscheint das Update in Kürze. Was drin steckt und was das für die Mod-Community bedeuten könnte, kurz zusammengefasst.

Eine lange Reise

Angekündigt wurde das Update erstmals Ende 2022 im Zuge der Feierlichkeiten für das anstehende 25 jährige Jubiläum des Fallout-Franchise. In der Ankündigung versprach man Performance Updates für höhere Framerates, Quality of Life Verbesserungen, 4K-Auflösung und zusätzlichen Content für Bethesdas Creation Club. Gerade letzteres sorgte unter der Community für Stirnrunzeln und Spekulationen, denn abseits von kleineren Updates erhielt der Fallout 4 Creation Club sein finales Content Update Ende 2019.

Die angestrebte Deadline war auf Ende 2023 angesetzt, im Dezember vermeldete Bethesda jedoch, dass man mehr Zeit benötige und das Update somit auf 2024 verschoben wurde. Nun im Rahmen der Feierlichkeiten zur Veröffentlichung der Fallout-Serie gibt es endlich ein konkretes Datum. Das Update wird kostenlos für alle Plattformen am 25. April 2024 erscheinen. Zusammen mit dem Releasedatum gibt es nun auch eine Übersicht über die konkreten Inhalte.

Das steckt drin

So können sich Spieler auf PS5 und Xbox Series auf einen Leistungs- und Qualitätsmodus, Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen freuen. Darüber hinaus ist fortan das Spielen in hoher Auflösung bei 60fps möglich. Bei Spielern der alten Systeme PS4 und Xbox One fällt das technische Upgrade etwas kleiner aus, doch auch hier soll es einige Verbesserungen der allgemeinen Stabilität geben.

Auf dem PC hingegen wird eine Unterstützung für Widescreen und Ultra-Widescreen eingeführt. Außerdem werden einige Bugs des Creation Clubs gefixt sowie einige Quests überholt. Auch an der allgemeinen Stabilität und am Mod-Support wurde geschraubt.

So ist unter anderem der Anmeldefehler auf Bethesda.net der japanisch- und chinesischsprachigen Versionen behoben worden, was das Herunterladen mancher Mods wieder möglich macht. Des weiteren wird Fallout 4 Steam Deck verifiziert und erscheint erstmals im Epic Games Store.

Auf folgende kostenlosen Creation Club Inhalte können sich alle Spieler unabhängig ihrer Plattform freuen:

Enklaven-Überbleibsel: Die Enklave, eine Fraktion die der ein oder andere vielleicht aus u.a. Fallout 3 kennt, kehrt zurück. Der Inhalt bringt eine neue Quest, Gegenstände für den Baumodus, Rüstungen und Waffen mit sich.

Die Enklave, eine Fraktion die der ein oder andere vielleicht aus u.a. Fallout 3 kennt, kehrt zurück. Der Inhalt bringt eine neue Quest, Gegenstände für den Baumodus, Rüstungen und Waffen mit sich. Paket mit behelfsmäßigen Waffen: Dieser Inhalt verspricht „eine Reihe an Gegenständen, die zu ungewöhnlichen tödlichen Waffen umfunktioniert wurden.“

Dieser Inhalt verspricht „eine Reihe an Gegenständen, die zu ungewöhnlichen tödlichen Waffen umfunktioniert wurden.“ Halloween-Werkstatt: 38 neue Halloween-Dekoration für euer Heim und eure Siedlungen.

Was bedeutet das für die Mod-Community?

Auch wenn sich die Community auf die überarbeiteten und neuen Inhalte freut, sieht man dem Ganzen auch mit einem weinenden Auge entgegen. Denn diese Überarbeitungen bedeuten auch, dass einige Mods zum Launch nicht mehr funktionieren. Das betrifft unter anderem auch jene, die den Fallout 4 Script Extender (F4SE) benutzen. Die gute Nachricht: F4SE erhält regelmäßig Patches und wird aller Wahrscheinlichkeit nach wenige Tage oder Wochen nach Release des Next Gen Updates wieder verfügbar sein.

Dennoch wird mit damit die Veröffentlichung der heiß erwarteten Fallout London Mod am 23. April 2024 bedroht, da diese selbst zwei Mods integriert hat, die wiederum den F4SE nutzen. Team FOLON, die Entwickler hinter Fallout London, haben bereits ein Statement auf ihrem Discord Channel abgegeben, dass man die Situation genauer beobachte und schon erste Vorkehrungen getroffen habe. Wie diese konkret aussehen, möchte das Team in einem Video verraten, welches am 13.04 erscheinen wird.