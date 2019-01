Avengers 1 Der Beginn Eines Neuen Zeitalters – Comic Review

„Frische Kreative, ikonische Helden, neue Captain America Steve Rogers, Thor und Iron Man Tony Stark wollen als Avengers wieder gemeinsam allen Gefahren begegnen. Doch auch Captain Marvel, Ghost Rider, Dr. Strange, She-Hulk und Black Panther sind dabei…“

Autor: Jason Aaron

Zeichner: Sara Pichelli, Ed McGuinness

Preis: 4,99€

Release: Bereits erschienen!

Zum Comic

Jason Aaron bietet mit Avengers 1 Der Beginn Eines Neuen Zeitalters eine aufregende Mischung zwischen Tradition und Innovation. Er zeigt eine Geschichte zwischen den allerersten Avengers unter der Führung Odins in der Frühzeit und dem Heute mit Iron Man, Thor und Captain America, wie wir sie kennen. Die Gruppe findet nach langer Zeit wieder zusammen, nachdem Captain Americas Doppelgänger der Hydra zur Macht über die USA verholfen hatte, Tony lange Zeit im Koma lag und Thor, der einen Arm verlor und unwürdig war seinen Hammer Mjolnir zu schwingen.

Dem Comic zum Neustart der Avengers liegt ein Prolog bei, der ein Gespräch zwischen Black Panther und Odin in den Ruinen Asgards zeigt. Dieser war eines der Hefte, die es zum US Free Comic Book Day gab. Sie knüpft nahtlos an die folgende Geschichte an.

Für diesen Prolog und die Hauptstory kamen sogar zwei verschiedene Zeichner zum Einsatz. Den Look der Vorgeschichte verpasste Sara Pichelli, die auch für Ultimate Comics Spider man zeichnete und 2008 den Marvels Chesterquest-Talentwettbewerb gewann. Für die Haupthandlung setzte sich Ed McGuinness ans Werk. Er realisierte damals mit Autor Jeph Loeb Superman, Batman/Superman, Hulk und NOVA. Laut Loeb vermischt McGuinness die Stile von Legende Jack Kirby und Art Adams und ist für diesen Jon wie gemacht.

Story

Avengers 1 Der Beginn Eines Neuen Zeitalters ist der Auftakt eines neuen Zeitalters für die Rächer. Die Welt wird von einer neuen Bedrohung heimgesucht, die ihre Wurzeln schon vor 1.000.000 Jahre auf der Erde schlug. Auch zur Vor-Steinzeit gab es Götter, die über die Welt gewacht haben. Nur einer machtvollen Rasse konnten sie gerade noch so standhalten. Es waren die Celestial. Einer von ihnen war bis heute zu unserer Zeit vergraben und das viele Kilometer unter der Erde. Dieser ist jedoch verschwunden und weitere Celestial fallen vom Himmel. Welche Macht ist wohl so groß, dass sie für den Tod von Hunderten der Celestial verantwortlich ist. Es wird Zeit, dass die Avengers wieder zueinander finden und sich sammeln!

Fazit

Avengers 1 Der Beginn Eines Neuen Zeitalters nimmt erneut Marvel-Fans auf die Reise in ein Abenteuer mit den wohl mächtigsten Team der Comic-Welt. Die Ausgabe ist der Anfang einer neuen Geschichte mit den Planeten zerstörenden Celestial. Jason Aaron ist für die Verknüpfung der Zeitepochen verantwortlich, die das Ausmaß der Celestial schon vor 1.000.000 Jahren zeigen. Der einsteigerfreundliche Comic bietet dadurch nicht nur abwechslungsreiche Schauplätze, sondern auch Epochen und deren Helden. Es ist ziemlich spannend die ersten Götter zu sehen, wie z. B. Agamotto, welcher der erste Träger des Auges ist, das Dr. Strang um den Hals hängen hat.

Die verschiedensten Helden kommen zusammen, um sich der noch unbekannten Bedrohung zu stellen. Beispiele wären dafür Captain Marvel, She-Hulk, Ghost Rider und viele mehr. Neben der Geschichte machen auch die zwei Zeichenstile eine gute Figur, welches man wohl Sara Pichelli und Ed McGuinness zu verdanken hat. Der Neustart der Avengers erscheint in einem monatlichen Rhythmus. Die zweite Ausgabe ist am 05. Februar erhältlich!

