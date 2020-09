Xbox Series S und X – Launch und Details

Das Warten ist vorbei. Am 10. November erscheint die Xbox Series X für 499,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) und Xbox Series S für 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP). Dies wurde nun von Microsoft offiziell angekündigt. Vorbestellungen sind ab dem 22. September möglich. Darüber hinaus wird EA Play in Partnerschaft mit Electronic Arts Teil des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC.

Xbox Series S und Xbox Series X im Vergleich

Mit dem 10. November läutet Microsofts Series X und S die neue Konsolen-Generation ein. Freut euch auf das leistungsstärkste, immersivste und kompatibelste Konsolen-Erlebnis der nächsten Generation und genießt die Freiheit, jederzeit und überall gemeinsam mit Freunden zu spielen. Xbox Series X ist die leistungsstärkste und kompatibelste Xbox aller Zeiten. Mit der Series S reiht sich die bisher kleinste Xbox in die Konsolen-Familie ein und bietet all das, was zur nächsten Generation des Gamings gehört.

Xbox Series S wird, genau wie Xbox Series X, von der Xbox Velocity Architecture angetrieben und unterstützt ebenfalls schnellere Ladezeiten sowie Quick Resume. Die Konsole verfügt darüber hinaus über dieselben Next-Gen Features wie Xbox Series X, darunter HDMI 2.1, Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern in der Sekunde, DirectX Raytracing, Variable Rate Shading sowie Spatial Sound. Inklusive Dolby Atmos und Dolby Vision über Video-Streaming-Angebote wie Disney+ und Netflix.

Das Model X.

Das Model S.

Noch mehr Spielspaß mit EA im Xbox Game Pass Ultimate

Die Xbox Game Pass-Community zählt mittlerweile mehr als 10 Millionen Spieler. Die Xbox Game Pass Bibliothek wird zukünftig um einen weiteren Service erweitert. Die EA Play-Mitgliedschaft ist pünktlich zum Weihnachtsgeschäft für Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate und PC verfügbar. Und das komplett ohne zusätzliche Kosten. Mitglieder vom Xbox Game Pass Ultimate nutzen EA Play auf Xbox One, Xbox Series X und Series S sowie Windows 10 PC. Xbox Game Pass für PC-Mitglieder erhalten EA Play auf Windows 10 PC.

Zusätzlich zu den über 100 Spielen in der Xbox Game Pass-Bibliothek spielen Ultimate- und PC-Mitglieder mehr als 60 weitere EA-Titel. Unter ihnen FIFA 20, Titanfall 2 sowie Need for Speed Heat und erhalten Zugang zu populären Marken wie Battlefield, Mass Effect, Skate und Die Sims. Ultimate-Mitglieder spielen zudem einige der besten EA Play-Titel auch über Cloud Gaming kostenfrei auf ihren Android-Geräten.

Zusätzlich werden weitere Games und Features folgen. Ab dem 17. September wird die Windows 10 PC Xbox App den Beta-Status verlassen und als finale Version verfügbar sein.

Trailer zur EA Play im Xbox Game Pass Ankündigung.



Quelle: Xbox PM