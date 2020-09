Game Pass September 2020 – Das sind die Highlights

Xbox Game Pass September 2020 steht Buchstäblich vor der Tür. Welche Highlights uns auf Xbox One und Windows 10 PC erwarten haben wir für euch aufgelistet. Mitglieder des Abonnements von Microsoft profitieren unter anderem von Destiny 2 und allen DLC’s bis Shadowkeep und Tell Me Why von Dontnod Entertainment.

Xbox Game Pass September 2020 Konsole

Ab 3. September:

The Jackbox Party Pack 4

Resident Evil 7 Biohazard

Tell Me Why: Kapitel 2

Touhou Luna Nights

Ab 10. September:

Hotshot Racing

Tell Me Why: Kapitel 3

Demnächst:

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Konsole)

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot im September:

NBA2K20 am 1. September

Red Dead Redemption 2 am 7. September

Gonner: Blueberry Edition am 15. September

Jump Force am 15. September

Xbox Game Pass Quests

Auch zum Herbstbeginn gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden neuen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind:

New Weekly Summer Mode Quest (Ultimate Nutzer): Grounded – Logge Dich ein und spiele für 50 Punkte

Grounded – Logge Dich ein und spiele für 50 Punkte New Weekly Quests (Alle Game Pass Nutzer): Carrion – Erhalte zwei Achievements und erhalte 75 Punkte

> Drake Hollow ist bereits spielbar.

Trailer zum kommenden Destiny 2: Beyond Light Trailer.



