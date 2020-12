X-Mas Movie-Special #11: Bad Santa

Liebe Leser, es ist kaum zu glauben: obwohl das Jahr 2020 einigen von uns viel abverlangt hat – Stichwort (und Wort des Jahres): Corona-Pandemie – ist es schon beinahe vorbei. Wir haben noch einen Monat vor uns, und wir haben Dezember…folglich:

die schönste Zeit des Jahres: Weihnachten.

Und anders als in den vielen Jahren, die seit der vermeintlichen Geburt Christi vergangen sind, ist dieses Jahr alles anders: Wochenenden, Disco- und Kneipenabende und Besuche bei Freunden haben sich ja – auch hier wieder: Danke, Corona – größenteils erledigt; selbst der weihnachtliche Einkauf – habt ihr auch schon alle Geschenke besorgt? – wird einem massivst erschwert; also was tun mit dieser vielen freien Zeit?

Klar, wer den Titel unseres Magazins als Basis nennt, würde jetzt sicher sagen

Lasset die Spiele beginnen und werfen wir die Xbox, die PlayStation, die Switch oder den PC an!

Es mag aber auch noch die Filmfraktion geben, und für die haben wir für die besinnliche Weihnachtszeit ein kleines Lese- und Empfehlungsspecial vorbereitet: 24 Filme, die man sich zur Weihnachtszeit anschauen kann!

Natürlich haben diese mehr oder weniger mit Weihnachten zu tun oder spielen zur Weihnachtszeit.

Achtung, eine kleine Vorwarnung: dieser Artikel könnte Spoiler des Filmes enthalten…wenn ihr also nicht gespoilert werden wollt, dann lest höchstens bis zum Fazit und nicht weiter…sagt am Ende nicht, wir haben euch nicht gewarnt 🙂



Wir sind schon bei Türchen 11

Nachdem uns gestern der Krampus das Fürchten gelehrt hat, wollen wir es heute etwas ruhiger angehen lassen; auch wenn der folgende Santa Claus nicht wirklich nett ist: Vorhang auf für Bad Santa

Handlung

Das hat Weihnachten nicht verdient: Willie T. Stikes ist der verdorbenste Weihnachtsmann, den man sich vorstellen kann. Dieser Santa säuft, flucht, kommt regelmäßig zu spät, und beschimpft die Kinder, die sich auf seinen Schoß setzen. Doch damit nicht genug: Obendrein nutzt Willie seine alljährliche Anstellung als Kaufhaus-Weihnachtsmann zur Tarnung, um mit seinem Kompagnon Marcus am Heiligen Abend nach getaner Arbeit den Safe des Kaufhauses zu knacken. Böser Santa! Doch in diesem Jahr wird sich alles ändern – denn diesmal haben es die beiden nicht nur mit einem argwöhnischen Einkaufszentrum-Manager und einem verschlagenen Kaufhausdetektiv zu tun, sondern auch mit dem sexy Santa-Fan Sue und einem unschuldigen Jungen, der einfach nicht aufhören will, an den Weihnachtsmann u glauben. Mal sehen, vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder…

Fazit

Eine verdammt witzige, schwarze Komödie. Billy Bob Thornton spielt den versoffenen Weihnachtsmann einfach genial abgebrüht; und der Streifen bietet einige Lacher.

Besonders das Zusammenspiel zwischen Thornton und seinem Co-Darsteller Tony Cox (welcher kleinwüchsig ist und u.a. in Filmen wie Star Wars – Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) und Beetlejuice (1988) zu sehen war) ist herrlich erfrischend.

Beide sind als Willie (Thornton) und Marcus (Cox) seit Jahren zum Weihnachtsfest unterwegs, immer in einem anderen Einkaufszentrum. Willie mimt den Weihnachtsmann und Marcus ist ein Elf.

So beglücken sie mehr schlecht als recht Kinder beim üblichen Sitzen auf dem Knie; nur um ihr richtiges Ziel nie aus den Augen zu verlieren: den Tresor der Einkaufszentren leerzuräumen. Mehrfach sind die beiden schon aufgefallen, weil Willie ein Alkoholproblem hat.

Nun, in ihrem achten Jahr, haben sie es wieder auf ein Einkaufszentrum abgesehen; und hier fangen die Probleme erst richtig an.

Willie bekommt es mit einem anhänglichen, etwas schwerfälligen Jungen namens Thurman zu tun, der ihn für den wahrhaftigen Weihnachtsmann hält oder ihn zumindest so nennt. Dreist, wie Willie nun einmal ist, quartiert er sich in dem Haus ein, in welchem Thurman mit seiner dementen Oma wohnt.

Gleichzeitig beginnt er eine Affäre mit der attraktiven Sue (gespielt von Lauren Graham), die bei Weihnachtsmännern absolut scharf wird.

Schwierig wird die ganze Geschichte nur, als Willie und Marcus vom Kaufhausdetektiv Gin (Bernie Mac) erpresst werden, der ihre wahren Absichten und ihre bisherigen Taten kennt.

Der Film ist stellenweise einfach grandions, und Thornton spielt seinen Weihnachtsmann einfach herrlich eklig und menschenverachtend. Auch Tony Cox macht seine Sache gut; Bad Santa ist einer der wenigen Filme, in denen ein kleinwüchsiger Darsteller eine Hauptrolle hat.

Auch die Nebenrollen sind großartig besetzt; folglich: ein Film, den man zu Weihnachten gesehen haben muss.

Ist das ein Weihnachtsfilm?

Schon der Name verrät, dass es um einen – nicht den einzigen – Weihnachtsmann geht. Die Story ist eindeutig weihnachtlich, und wenn man wissen will, wie sich ein Weihnachtsmann in Gegenwart von Kindern auf gar keinen Fall verhalten sollte: hier ist eure Chance.

