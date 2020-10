We Never Learn Staffel 2 bei KAZÉ Anime

Ohne große Verzögerung veröffentlicht KAZÉ Anime nach Staffel 1 auch Staffel 2 von We Never Learn auf DVD und Blu-ray.

We Never Learn Handlung

Die Sommerferien sind fast vorbei und für Nariyuki und seine drei Schülerinnen beginnt bald das letzte Schuljahr. Ob sich die Nachhilfe bezahlt gemacht hat, wird sich nun zeigen. Fortschritte haben sich bei allen bemerkbar gemacht! Uruka kann sich auf Englisch unterhalten, Rizu zeigt beim Shoppen mit Sekijo ihre Gefühle und Fumino kann sich jetzt auch die langen Formeln merken, ohne dabei wegzutreten. Selbst der Nachhilfelehrer hat Schritt für Schritt dazugelernt, vor allem dank Fuminos Nachhilfe in Sachen Mädchenherzen. Doch er muss sich neuen Herausforderungen stellen. Sei es als Maid-Haushaltshilfe oder als Masseur. Das nächste Fettnäpfchen lässt nicht lange auf sich warten.

Bei We Never Learn handelt es sich um die gleichnamige Comedy-Manga-Umsetzung von Taishi Tsutsui, welcher seit November 2019 bei KAZÉ Manga erscheint. Staffel 2 hatte im Oktober letzten Jahres kurz nach der ersten Staffel Premiere und lief als Simulcast auf Anime on Demand.

Die TV-Adaption entstand ein weiteres Mal unter der Regie von Yoshiaki Iwasaki (Love Hine) bei Studio Silver und Arvo Animation.

We Never Learn Staffel 2 wird direkt im Anschluss an die erste Staffel von KAZÉ Anime voraussichtlich am 14. Januar 2021 auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Ebenso wie bei der ersten Staffel erscheint auch Staffel 2 als Digipack im Schuber mit Sammelbox und beinhaltet ein 20-seitiges Booklet.

Trailer zum Nachhilfe Anime.



Quelle: KAZÉ PM