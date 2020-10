KAZÉ – 3 Crunchyroll-Hits Frühjahr 2021 im Handel

KAZÉ veröffentlicht gleich drei gefeierte Crunchyroll-Hits im Frühjahr 2021 auf DVD und Blu-ray. Darunter Dr. STONE, Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und The Rising of the Shield Hero.

Über die drei Crunchyroll-Hits

Dr. STONE

Wie aus dem Nichts wird eines Tages die gesamte Menschheit versteinert. Der geniale Senkū erwacht 3700 Jahre später aus seinem bröckeligen Gefängnis und hat nur ein Ziel: Den Ursprung dieses mysteriösen Phänomens herausfinden und die Zivilisation wiederaufzubauen! Die 24-teilige Serie von Studio TMS (Detektiv Conan, Lupin III.) veröffentlicht KAZÉ Anime voraussichtlich am 18. März 2021 auf DVD und Blu-ray.

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Eines Tages wird Satoru Mikami auf offener Straße niedergestochen, doch als er die Augen wieder öffnet, findet er sich plötzlich in Form eines Schleims in einer anderen Welt wieder. Von nun an muss er sein Bestes geben, nicht als RPG-Futter zu enden und die Völker dieser Fantasy-Welt zu vereinen. DVD und Blu-ray der verspielten 24-teilige Isekai-Serie erscheint bei KAZÉ Anime voraussichtlich am 15. April 2021.

The Rising of the Shield Hero

Naofumi wird eines Tages in eine andere Welt beschworen, wo er als Held des Schildes ein Königreich vor grauenhaften Monsterwellen beschützen muss. Doch schon bald wird er von genau den Leuten verraten, die ihn beschworen haben. KAZÉ Anime veröffentlicht die 25 Episoden Serie voraussichtlich am 17. Juni 2021 auf DVD und Blu-ray.

Quelle: KAZÉ PM