The Medium – Jetzt auf Xbox Series, PC und Game Pass

Ab sofort ist der Psycho-Horror The Medium für Xbox Series Familie und Windows 10 PC verfügbar. In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Mediums und löst mithilfe der medialen Fähigkeiten Rätsel in zwei Welten. Zwischen der realen und der Welt der Geister. Der Titel ist im Microsoft Store und auf Steam für 49,99 Euro (UVP) sowie kostenlos im Xbox Game Pass erhältlich.

The Medium zwischen zwei Welten

Ihr müsst ein dunkles Geheimnis lösen, welches sich nur durch ein Medium entschlüsseln lässt. In der Rolle von Marianne findet ihr euch in einem verlassenen Hotel-Ressort wieder, in dem ihr mithilfe eurer übernatürlichen Fähigkeiten zutiefst beunruhigende Geheimnisse aufdeckt. Dabei taucht ihr in zwei unterschiedliche Welten ein, in denen ungelöste Rätsel und unheimliche Gespenster auf euch warten. Befindet ihr euch in dieser dualen Realität, teilt sich der Bildschirm vertikal oder horizontal und eröffnet neue Möglichkeiten.

Bloober-Team

Die Entwickler Bloober Team haben sich bereits einen Namen mit Horrorspielen wie Observer, Layers of Fear oder Blair Witch gemacht. Im neuesten Werk des Entwicklers erwartet euch neben dem spannenden Dual-Reality-Feature ein stimmungsvoller dualer Soundtrack von Arkadiusz Reikowski und dem legendären Komponisten Akira Yamaoka von Silent Hill.

Veröffentlichungstrailer zu The Medium.



