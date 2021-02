SSB Melee Credits – YouTube trifft alle 190 Namen

Diesen Monat ist ein Video aufgetaucht, in dem ein Gamer es geschafft hat, alle Namen der SSB Melee Credits zu treffen. Laut eigener Aussage im Betreff von Porky Zarate, gab ihm der Runner Xiah7s die Inspiration, das Unmögliche zu versuchen.

SSB Melee Credits alle 190 Namen

Wenn man mit einem beliebigen Charakter in den Herausforderungen alle Stages meistert und schlussendlich auch die Hand besiegt, so rollen die Credits rein. Aus einer Cockpitsicht darf dann in Star Fox Manier auf die Namen der beteiligten Programmierer, Marketingmitglieder, Komponisten und so weiter geschossen werden. Insgesamt sich es 190 Namen und Schilder. Das Spiel kam in Europa 2002 auf den Markt und gilt als der beste Super Smash Bros. Ableger. Auf Turnieren ist er der bevorzugte Titel.

Alle Namen zu treffen gelang bisher nur dem TAS-Bot. Dem Tool-assisted superplay-Bot. Dieser ist bereits bekannt in der Speedrunner Szene. Mit ihm lassen sich Glitches und Runs Frame für Frame ausführen und das in extrem langsamer Geschwindigkeit. So ist es auch möglich, einen perfekten Lauf aufzunehmen.

Dies gelang nun auch einem normalen Menschen, ohne die Hilfe des Tools. In dem Video sind zwei Läufe zu sehen, doch den ersten, in dem er alle Namen trifft, übertrifft er nicht mehr so schnell.

Hier ist das beeindruckende Video von Porky Zarate zu sehen.