Luigi Raceway – Neuer unglaublicher Weltrekord von Abney

Auf der Strecke Luigi Raceway wurde ein neuer unglaublicher Weltrekord aufgestellt. Natürlich nicht von irgendwem, sondern von Beck „abney317“ Abney. Er zählt nicht nur zu den Weltbesten Mario Kart 64 Speedrunnern sondern ist zugleich auch eine echte Berühmtheit in der Szene.

Luigi Raceway Bestzeit

Es ist nicht unüblich, dass sogar noch heute die Spieler neue Shortcuts in diesem Rennklassiker von 1996 finden. In der Mario Kart 64 Szene brechen die Runner weltweit die Zeiten auf den Strecken im Time Trails Modus und die Bestzeiten sind auf den offiziellen Homepages hart umkämpft. Die Mario Kart Players Page verzeichnet alle Runner und deren Bestzeiten. In Deutschland zählen Matthias Rustemeyer, Patrick Blank und Daniel Plaumann zu den besten MK64 Speedrunnern. Auch wenn Letzterer nicht mehr aktiv ist.

Abney317 streamt und sitzt bis heute noch hinter dem Steuer und hat kürzlich eine unfassbare Rundenzeit in Luigi Raceway aufgestellt. Sagenhafte 38 Hundertstel hat er für die letzte Runde gebraucht. Selbstverständlich mit einem präzisen Hüpfer gegen die Bande. Damit trickst man das Spiel aus. In diesem Fall denkt es, dass er bereits eine Runde gefahren ist und nur durch ein Missgeschick außerhalb der Strecke landete. So platzierte Lakitu ihn zurück auf die Ziellinie und das Rennen war gewonnen. Der Trick fand schließlich auch Anwendung auf alle drei Runden.

> Wir berichten über Speedruns.

Hier ist das Video zum Staunen.