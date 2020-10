Xbox startet die globale Power Your Dreams Kampagne und nimmt euch mit auf eine gemeinsame Reise in die nächste Konsolengeneration. Dreh und Angelpunkt der Kampagne ist ein aufwändig produzierter Werbespot. Zu sehen ist der Oscar nominierte Schauspieler Daniel Kaluuya und mit der einzigartigen Musik von Platin-Künstler Labyrinth. Die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen weltweit am 10. November 2020.

Die Power Your Dreams Kampagne

Lebendige und dynamische Spielwelten, atemberaubende Geschwindigkeiten und brillante Bildqualität. Mit der Xbox Series X und Xbox Series S startet ihr am 10. November in die nächste Generation des Gamings. Power Your Dreams markiert den Start einer weltweiten Werbekampagne, die euch mit auf eine Reise hin zum Launch der nächsten Konsolengeneration begleitet.

In dem aufwändig produzierten Launch-Trailer „Us Dreamers“ begibt sich der Schauspieler Daniel Kaluuya in die inspirierende Welt der Träume. Der aus Blockbustern wie „Get Out“ oder „Black Panther“ bekannte Darsteller zeigt euch im Trailer spektakuläre Spielwelten sowie die Potenziale, die die nächste Xbox-Generation mit sich bringt.

Musikalisch eingefasst wird der Spot mit dem Stück „No Ordinary“ von Künstler Labrinth. Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Produzent, Grammy-Gewinner sowie Komponist von HBOs „Euphoria“ erzeugt eine inspirierende musikalische Untermalung, die das Storytelling und die visuellen Effekte von „Us Dreamers“ eindrucksvoll begleitet.

> Möchtet ihr mehr über die Konsole erfahren?

Ihr solltet jedoch wissen, dass der Master Chief im Trailer zwar zu sehen ist, aber der sechste Halo Titel weder zum Launch, noch dieses Jahr erscheinen wird!

Hier ist der Trailer, um den es geht.



Quelle: Xbox PM