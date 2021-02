Nine to Five – CS:GO mit schrägem Humor?

Nine to Five ist das Projekt des Studios Redhill Games. Kürzlich wurde ein Weekend Beta Trailer veröffentlicht, welches das Spiel in seiner ungewöhnlichen Art zeigt. Ein Gefühl von CS:GO Vibes und sehr schrägem Humor kommen auf, wenn man den Trailer sieht.

Was ist Nine to Five?

Das Spiel baut auf ein Konzept von drei 3er-Teams, deren Mission die Gleiche ist. In den 15-minütigen Matches ist Teamwork das A und O. Erstmals kündigte Redhill das Spiel im Dezember 2019 an.

Im Trailer sehen wir die Teams, welche das gleiche Ziel verfolgen und sich in einem mexikanischen Patt wiederfinden. Ein Anruf kann dabei nicht nur eine unangenehme Situation auslösen, sondern im falschen Moment auch den Schnitt in den falschen Draht der Bombe. Jedenfalls ist die Dynamik in der Gruppe erfrischend neu.

Das Spiel ist nun bis zum 15. Februar um 9 Uhr in der Beta spielbar. Über Steam könnt ihr daran teilnehmen. Dazu müsst ihr einfach nur die Teilnahme unter der Wunschliste anfordern. Einen offiziellen Release gibt es noch nicht. Die Beta wird jedenfalls zeigen, ob das Spiel grafisch und spielerisch überzeugen und vielleicht mit Counter Strike und Valorant konkurrieren kann.

> Mehr News rund um Shooter.

Hier ist der Weekend Beta Trailer zu sehen.