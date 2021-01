New Pokémon Snap – Release und weitere Details

In New Pokémon Snap schlüpft ihr erneut in die Rolle eines Pokémon Fotografen. Das Videospiel soll am 30. April exklusiv für alle Nintendo Switch Geräte erscheinen.

Über die Foto-Reise

Ihr erkundet in New Pokémon Snap die malerischen Inseln der Lentil-Region. Diese Gegend mit ihrer unberührten Natur bietet vielfältige Areale. Angefangen mit dichten Dschungeln bis hin zu weitläufigen Wüsten ist alles dabei. Viele Pokémon sind hier heimisch und warten nur darauf, entdeckt zu werden. Als angehender Fotograf begebt ihr euch auf eine Expedition, um die wilden Pokémon zu fotografieren, während sie in Lentil ihrem Alltag nachgehen. Professor Mirror und seine Assistentin Rita unterstützen euch bei dieser Aufgabe.

Eine Reise in die Wildnis der Lentil-Region mag zunächst überwältigend klingen, doch das „Neo-One“ bringt euch sicher von Insel zu Insel. Wie im Vorgänger auf der Nintendo 64 von 2000, übernimmt das Gefährt die Navigation auf den verschiedenen Strecken der Inseln. So könnt ihr eure ganze Aufmerksamkeit auf das Schießen von perfekten Fotos richten.

Die Lentil-Region und ihre Geheimnisse

In der Lentil-Region wimmelt es nur so von wilden Pokémon. Sie laufen in Gruppen, andere ziehen alleine umher oder andere durchstreifen die Lüfte. Ihr könnt die Aufmerksamkeit auf euch richten, indem ihr ihnen Früchte zuwerft. So entstehen süße Fotos, während sie das Essen verdrücken. Samtäpfel eignen sich zudem gut dazu, Pokémon an bestimmte Orte zu locken und sie dadurch in unterschiedlichen Situationen zu beobachten. Darüber hinaus kann bei Pflanzen und Pokémon manchmal ein Leuchten beobachtet werden. Diese seltsame Erscheinung wird als „Lumina-Phänomen“ bezeichnet und ist nur in der Lentil-Region anzutreffen. Es wird Zeit, dass ihr in das zuverlässige Neo-One steigt und das Geheimnis dieses Phänomens zu lüften!

Nach jeder Expedition beurteilt Professor Mirror eure Fotos. Die Bewertung hängt von der Pose des Pokémon sowie dessen Größe, Blickrichtung und Positionierung im Bild ab. Im Laufe eurer Erkundungen werdet ihr ganz neue Ausdrucksformen und Verhaltensweisen von Pokémon entdecken. Ihr müsst viele Fotos schießen, um euren Pokémon-Fotodex mit ihren Lieblingsschnappschüssen zu füllen.

New Pokémon Snap erscheint am 30. April für die Nintendo Switch Familie.



