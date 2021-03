KAZÉ Anime veröffentlicht das offizielle Guide Book zu Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft. Einem Oscar-nominiertem Anime-Meisterwerk von Mamoru Hosoda.

Das Mädchen aus der Zukunft

Der Anime brachte Regisseur Mamoru Hosoda (Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Summer Wars) seine erste Oscar-Nominierung ein. Dieser erzählt eine fantastische Geschichte über die Kraft von Familie und Zusammenhalt. KAZÉ Anime zeigte den Film 2019 im Kino und veröffentlichte ihn anschließend in einer Standard- und einer Deluxe-Edition auch auf DVD und Blu-ray. KAZÉ Manga veröffentlichte zudem den ebenfalls von Hosoda verfassten Roman zum Film als Hardcover- sowie als Taschenbuchausgabe.

Nun veröffentlicht KAZÉ auch noch das 138-seitige, vollfarbige offizielle Guide Book zum Film, das unter anderem Interviews mit Cast & Staff, geschichtliche Hintergründe, exklusive Einblicke in die Produktion und vieles mehr enthält.

Als Bonus liegt dem Official Guide auch der Originalfilm auf Disc bei. Wahlweise als DVD oder Blu-ray.

Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft – Official Guide erscheint im Bundle mit dem Film sowohl in einer DVD- wie auch in einer Blu-ray-Ausgabe am 6. Mai 2021.

> Noch mehr DVD und Blu-ray Veröffentlichungen.

Zur Story

Die Geburt seiner kleinen Schwester Mirai ist für den vierjährigen Kun ein großes Unglück. Plötzlich hören Mama und Papa ihm nicht mehr zu und ständig schimpfen sie mit ihm. Schuld daran ist nur dieses blöde Baby! Doch als auf einmal eine Teenagerin im Garten steht und sich als seine kleine Schwester Mirai aus der Zukunft vorstellt, lernt Kun nicht nur sein neues Geschwisterchen besser kennen, sondern auch etwas sehr Wichtiges über sich selbst.

Quelle: KAZÉ PM