Marvel’s WandaVision – Offizieller Trailer draußen

Marvel’s WandaVision ist die erste Marvel Cinematic Universe Serie, die auf Disney+ online geht. Einen Starttermin gibt es zwar noch nicht, aber noch dieses Jahr sollen wir in den Genuss der Serie kommen.

Marvel’s WandaVision Trailer Analyse

Das Setting fängt den Charme ein, den die Familien-Sitcoms aus den 50ern hatten. Schwarz/Weiß und in 4:3. Nachdem Wanda und Visions Gäste sie über ihre Herkunft befragen, wird Vision klar, das dies nicht real sein kann und das Bild schaltet um in 16:9 und bekommt Farbe. Wie wir wissen ist Vision durch Thanos gestorben und lebt anscheinend jetzt in einer Scheinwelt.

Neben den Schauspielern, die durch IMDB angekündigt wurden, sehen wir im Trailer auch Debra Jo Rupp. Einem breiten Publikum dürfte sie als Kitty Forman in „Die wilden 70er“ bekannt sein. Außerdem dürfen wir uns noch über Auftritte von Figuren aus der Film-Reihe freuen. Darunter Kat Dennings als Darcy Lewis, welche in den ersten zwei Thor Filmen mitwirkte und Randall Park als Jimmy Woo aus Marvel’s Ant-Man and the Wasp.

> Marvel’s Runaways geht in die finale Staffel.

Marvel’s WandaVision ist demnächst auf Disney+ online. Die Mitgliedschaft kostet pro Monat 6,99 Euro. Ein sofortiges Jahresabo kostet nur noch 69,99 Euro.

Der erste Trailer mit dem außergewöhnlichen Paar.



Bild: Trailer Screenshot