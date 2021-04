Manga Herbstprogramm 2021 Teil 2 von KAZÉ

Das von Kazé Manga Herbstprogramm 2021 Teil 2 ist nun bekannt. Mit Die Silberprinzessin bietet der Verlag Nachschub von Spy x Family-Mangaka Tatsuya Endo. Höllisch gute Shojo-Romance in Zu süß für den Teufel und erwachsene Boys Love gibt es in My Pretty Policeman. Weitere Fortsetzungen der Boys-Love-Reihen Der Klang meines Herzens und Der Geschmack von Glück gehören ebenfalls dazu.

Die Silberprinzessin – von Tatsuya Endo

Kaguya wächst als Kind der Kaiserin Fujiya Takenouchi auf dem Mond auf. Leider ist Kaguya rotzfrech und treibt das gesamte Personal des Palastes in den Wahnsinn. Dabei steht Kaguya kurz vor der Mündigkeitszeremonie, nach der sie offiziell als Erbin von Fujiya gilt. Kurz vor der Zeremonie kommt es allerdings zum Putsch durch die Familienmitglieder einer Nebenlinie. Fujiya schafft es gerade noch, Kaguya in eine Raumkapsel zu setzen und auf die Erde zu schicken. Kaguya wird für tot erklärt kommt auf der Erde bei Exilanten des Palastes unter, deren Sohn einer der Beschützer Kaguyas war. Die verzogene Göre muss nun zu einer vollwertigen Prinzessin heranreifen, um nicht nur die respektlosen Feudalherren auf der Erde in ihre Schranken zu verweisen, sondern auch die verräterische Verwandtschaft auf dem Mond…

Tatsuya Endos aktuelle Serie Spy x Family startete im Oktober 2020 bei KAZÉ Manga und entwickelte sich schnell vom Geheimtipp zu einem der erfolgreichsten aktuellen Neustarts auf dem deutschen Mangamarkt. Auch in Die Silberprinzessin (im japanischen Original Gekka Bijin) trifft rasante Comedy auf durchtriebene Kinder, die sich nicht so einfach von ihrem Schicksal unterbuttern lassen. Die in fünf Bänden abgeschlossene Serie basiert auf der Legende von Prinzessin Kaguya, die auch Vorlage für das gleichnamige Ghibli-Meisterwerk von Isao Takahata war.

KAZÉ veröffentlicht die fünf Bände ab Oktober 2021 alle zwei Monate zum Preis von 7,50 Euro mit 2 Farbseiten in jedem Band. Zu einem Preis von 6,49 Euro auch als E-Book.

Zu süß für den Teufel – von Mutsumi Yoshida

Die sieben Prinzen der Hölle haben sich versammelt, um den Nachfolger des Königs zu bestimmten… durch ein Examen. Shion, einer der hübschen Prinzen, hat sein ganzes Höllen-Leben lang hart dafür gelernt! Doch weil Shojo-Mangas in der Hölle gerade der letzte Schrei sind, soll er nun nicht etwa die Seele seiner auserwählten Opfers Umiko stehlen, sondern das Herz des Mädchens erobern – ganz ohne Magie! Um zu bestehen, muss er sie entjungfern. Shion ist am Boden zerstört, denn er hat doch keine Ahnung von Mädchen…

Zu süß für den Teufel (im Original: Kanojo ga Kawaii Sugite Ubaenai) von Mutsumi Yoshida umfasst in Japan bisher vier Bände. KAZÉ Manga veröffentlicht diese ab Oktober alle zwei Monate für 6,50 Euro sowie als E-Book.

My Pretty Policeman – von NIYAMA

Shin ist riesengroß und schweigsam. Vor zehn Jahren hat er sich mit Seiji angefreundet, einem Cop, der ihn auf den richtigen Weg gebracht und den Wunsch in ihm geweckt hatte, ebenfalls Polizist zu werden. Doch bis er so weit war, hatte Seiji die Polizei bereits verlassen. Mittlerweile ist Seiji 40 Jahre alt und führt den Laden seiner Mutter, wo Shin regelmäßig vorbeischaut. Als Seiji sich mal wieder über sein Single-Sein beklagt und im Scherz erwägt, es vielleicht mal mit Kerlen zu probieren, schlägt Shin sich selbst als Partner vor. Seiji geht nach einigem Zögern auf Shins Angebot ein, da dieser schon so lange Teil seines Lebens ist. Doch wie zum Henker hat man Sex mit so einem riesengroßen Kerl?!

My Pretty Policeman (auf Japanisch Boku no Omawari-san) von NIYAMA ist eine leichte, aber herzerwärmende Geschichte in bisher drei Bänden. Diese veröffentlicht KAZÉ ab November 2021 alle zwei Monate zum Preis von 7,00 Euro.

> Mehr gibt ins in unserem Bücherbereich.

Neue Fortsetzungen im Boys-Love Manga Herbstprogramm 2021:

Der Klang meines Herzens – Flitterwochen von Kemoko Tokoro ist nach Der Geiger und sein Manager ein weiterer Spin-Off-Band. Es gehört zu der vierbändigen Hauptserie um einen Cellisten und seinen Pfleger. Der Band erscheint im November 2021 für 7 Euro sowie als E-Book.

Der Geschmack von Glück von KAKINE um Gourmetreporter Shogo und den einsamen Yoshiro erhält im Februar 2022 einen zweiten Band. KAZÉ Manga veröffentlich diesen im Februar 2022 zum Preis von 7,00 Euro und als E-Book

Quelle: KAZÉ PM