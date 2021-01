Die Erweiterung Lords of the West ist ab sofort für Age of Empires II: Definitive Edition verfügbar. Wählt zwischen zwei neuen Zivilisationen. Den Burgundern und Sizilianern und erlebt drei frische Kampagnen mit einer Menge neuer Erfolge. Erhältlich für 9,99 Euro im Microsoft Store und auf Steam.

Wählt zwischen Burgunder und Sizilianer

Fordert eure Freunde in Lords of the West mit zwei neuen Zivilisationen heraus.

Lasst die Burgunder durch ihre fortschrittlichen Militärtechnologien und Taktiken vom kleinen Wein-Herzogtum zu einer wahren westeuropäischen Macht aufsteigen. Dabei helfen euch zwei brandneue Einheiten: der Coutilier und die Flämische Miliz.

Die Sizilianer vereinen die kulturelle Diversität und die mediterrane Kriegskunst eines der beliebtesten mittelalterlichen Königreiche. Mit der sizilianischen Infanterie-Einheit Serjeant baut ihr ein neues Gebäude: den Donjon.

Drei frische und neuvertonte Kampagnen

Neben den neuen Einheiten und Kulturen erwarten euch drei komplett neue und vollständig vertonte Kampagnen:

Geh auf Kreuzzug, vereint ein zerrüttetes England und fordert als Edward Longshanks euer Geburtsrecht zurück. Großherzöge des Westens: Beendet den Konflikt der Burgunder mit dem verrückten französischen König und errichtet euer eigenes Königreich im Norden.

Beendet den Konflikt der Burgunder mit dem verrückten französischen König und errichtet euer eigenes Königreich im Norden. Hautevilles: In der dritten Kampagne verschlägt es euch als Nachfahre von Robert Guiskard nach Sizilien. Dort vereint ihr die verschiedenen Völker und gründet euer eigenes Königreich.

Außerdem warten eine ganze Reihe neuer Erfolge auf euch. Eine komplette Liste gibt es hier.

Lords of the West ist ab sofort für 9,99 Euro im Microsoft Store und Steam zu erwerben. Game Pass Mitglieder profitieren selbstverständlich von ihrem 10 Prozent Preisnachlass.

Quelle: Xbox PM