Hardwarekalender 2020 – Tag 20

Tag Nummer 20! Endspurt, bald ist es soweit und das große Fest steht vor der Tür. Doch reich beschenkt werdet ihr schon heute von uns. Zusammen mit den Gehäuse Spezialisten Fractal Design verlosen wir das brandneue Meshify 2 XL Dark TG Case!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Fractal Design zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Meshify 2 XL – Airflow trifft XL Format

Das Meshify 2 XL ist ein großes Hoch-Performance Gehäuse mit einem markanten und eleganten Mesh-Design an der Front. Das Gehäuse besitzt ein schraubenloses Seitenteil aus Tempered Glass, ein vollständig abnehmbares Top Panel für optimalen Zugriff auf den Innenraum. Die Front bietet einen USB-C Anschluss. Das flexible Dual-Layout nimmt E-ATX/SSI-EEB Mainboards und Wasserkühlungs-Radiatoren bis 480 mm auf.

Technische Daten des Gehäuses:

Typ Big-Tower-Gehäuse Farbe schwarz EAN 7340172702559 Hersteller-Nr. FD-C-MES2X-01 Serie Meshify 2 Bauform Big-Tower Mainboard Formfaktor E-ATX, SSI-EEB Material Stahl, Tempered Glass Window Kit Ja Mesh-Front Ja Interne Maße Steckkartenlänge maximal 549 mm CPU-Kühlerhöhe maximal 185 mm Netzteil-Formfaktor ATX Netzteillänge maximal 250 mm Laufwerksschächte 3,5 Zoll intern 6 Stück 2,5 Zoll intern 2 Stück 2,5 in 3,5 Zoll intern 6 Stück Slots Full-Size 9 Stück zusätzliche Full-Size 3 Stück Frontanschlüsse 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. Vorderseite 2x Dynamic X2 GP-14 vorhanden, ein weiterer 140-mm-Lüfter einbaubar, durch 3x 120-mm-Lüfter ersetzbar Rückseite 1x Dynamic X2 GP 14 Lüfter vorhanden, durch 1x 120-mm-Lüfter ersetzbar Anmerkungen 3x 140-mm- oder 4x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, 2x 140-mm- oder 2x 120-mm-Lüfter am Gehäuseboden einbaubar, Staubfilter vorhanden für Top, Front und Boden, Kabelmanagement, beide Seitenteile und Oberseite mit Werkzeuglosem Push-to-lock-Verschluss, 1x Seitenteil aus Tempered Glass Wasserkühlung möglich Ja Unterstützte Radiatoren Unterstützt im Open Layout Radiatoren bis zu 480/420 mm an der Front 480/420 mm an der Oberseite oder 280/240 mm am Boden. Hinweis Mahr Flexibilität beim Speicher: Optional erhältliche Accessories erlauben die Erweiterung auf bis zu 18 HDDs und 5 SSDs im Storage Layout (6x HDD/SSD Trays + 2 SSD Brackets + 2 Multibrackets enthalten). Abmessungen Breite: 240 mm x Höhe: 566 mm x Tiefe: 600 mm Gewicht 14,1 kg

Größer, vielseitiger und besser – Das Meshify 2 XL bietet dir unzählige Möglichkeiten und ist bereit für deine ambitioniertesten Build-Ideen!

• Ikonisches Facetten-Mesh-Design kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante Optik

• Großes und extrem vielseitiges Dual-Layout

• Fasst mühelos Motherboards bis E-ATX und SSI-EEB Formfaktor

• Unterstützt Radiatoren bis 480/420 mm an der Front, 480/420 mm an der Oberseite, oder 280/240 mm am Boden im Open Layout

In unserem Test zur none XL Version des Meshify 2 hat das Gehäuse eine Top Wertung erhalten.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr

Quelle: Fractal Design