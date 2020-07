Mit Games with Gold August 2020 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Portal Knights und Override: Mech City Brawl zur Verfügung. Dank der zweifachen Abwärtskompatibilität, stehen die Xbox 2002 Klassiker MX Unleashed und Red Faction II bereit.

Games with Gold August 2020 Übersicht

Portal Knights verfügbar vom 1. bis zum 31. August auf Xbox One.

In diesem 3D-Action-Rollenspiel dreht sich alles um deinen Helden und selbst geschmiedete Waffen, mit denen du epische Schlachten bestreitest. Du und deine kleine Gefolgschaft seid die einzige Hoffnung im Kampf gegen den Tyrann Hollow King. Trainiere die Fähigkeiten deiner Leute, während du die Insel erforschst, neue Strukturen baust und dich mit den bunten Einwohnern austauschst. Nur so werden du und deine Helden zu Portal Knights.

Override: Mech City Brawl verfügbar vom 16. August bis zum 15. September auf Xbox One.

Erlebe explosive Mech-Schlachten, eine verwüstete Stadt und Zerstörung soweit das Auge reicht. In Override: Mech City Brawl stellst du dich einer gewaltigen Kampagne in verschiedenen lokalen und Online-Mehrspielermodi. Steige in einen der zwölf gigantischen Mechs, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, und sorge für Verwüstung in einer realitätsnahen Welt.

MX Unleashed verfügbar vom 1. bis zum 15. August auf Xbox 360 und Xbox One.

Erlebe in MX Unleashed packende Freestyle-Motorradrennen im kultigen Stil der klassischen Xbox-Ära! Vollführe Stunts und Tricks auf den gefährlichsten Strecken und schalte versteckte Belohnungen und Erfolge frei. Mit den unzähligen sandigen Freestyle- und Supercross-Pisten ist dieses Game ein einziger großer Offroad-Spielplatz.

Red Faction II verfügbar vom 16. bis zum 31. August auf Xbox 360 und Xbox One.

Stürze den korrupten Diktator und seine Regierung in diesem klassischen Shooter. Fünf Jahre ist es her, dass die Rebellion der Menschen des Commonwealth auf dem Mars begann. Es ist Zeit, endlich etwas zu ändern! Führe die Truppen der Supersoldaten an, von denen jeder über individuelle Stärken, wie Sprengungen oder den Bau einer Kanone verfügen. Wird es dir gelingen, wieder Frieden auf dem Mars herzustellen?

Trailer zu Games with Gold August 2020.



Quelle: Xbox PM