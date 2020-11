Game Pass November 2020 – Weitere spitzenmäßige Titel

Xbox bringt uns noch mehr Highlights für Game Pass November 2020. Für diesen Monat hat Microsoft noch mal für ordentlich Gameplay Material gesorgt. Die Destiny 2 Erweiterung Beyond Light schließt sich dem Abonnement an. Zusätzlich folgt der Square Enix Hit Final Fantasy VIII Remastered für Konsole und PC sowie Halo 4 in der MCC für Windows 10. Mitglieder haben also im November einiges zum Zocken, bevor die Weihnachtszeit beginnt!

Xbox Game Pass November 2020 Konsole

Ab 09. November:

Gears Tactics

Ab 10. November:

Destiny 2: Beyond Light

Planet Coaster: Konsolenedition

Tetris Effect: Connected

Ab 12. November:

Final Fantasy VIII Remastered

Ab 17. November:

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition

Ab 19. November:

River City Girls

Star Renegades

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 16. November:

Darksiders III

Munchkin

The Talos Principle

Tracks: The Train Set Game

EA Play wird ab dem 10. November Teil des Xbox Game Pass Ultimate. Mehr als 60 Titel sind sofort verfügbar. Darunter Spiele wie, Fifa 20, Titanfall2 und Need for Speed Heat.

Destiny 2: Beyond Light Veröffentlichungstrailer.



