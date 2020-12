Cyberpunk 2077 – Hier ist der Launch Trailer

Wenn zum Ende des auslaufenden Jahres ein Spiel den Titel „Most-Wanted“ verdient, dann wahrscheinlich Cyberpunk 2077. Morgen, am 10. Dezember, startet der weltweite Verkauf und wie es sich für ein solches Mammutprojekt gehört, darf natürlich auch der Launch Trailer nicht fehlen.

In dem rund 2 minütigen Clip geht es recht düster zur Sache. Man merkt dem Trailer an, dass er möglichst viele Inhalte des Spiels abdecken möchte: Die phantastischen Grafiken, detaillierte Gesichter und verträumte Cyber-Locations. Man bekommt einen guten Eindruck der Spielwelt Night City und von dem, was uns alles erwartet.

Innerhalb der Fachpresse wird Cyberpunk 2077 ziemlich abgefeiert, die momentane Metacritic liegt bei 91. Ob das auch so bleiben wird, das wird die Zukunft zeigen. Diese startet wie erwähnt dann morgen, wenn das futuristische Rollenspiel von CD Project Red für PC, Xbox One und Playstation 4 startet. Die Spielversionen für Xbox Series X/S und Playstation 5 gehen Anfang 2021 an den Start.