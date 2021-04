CHERNOBYL – 35 Jahre nach dem Unglück

Mit dem 26. April 2021 jährt sich das furchtbare Unglück von CHERNOBYL zum 35. Mal. Warum aus dem verhängnisvollen Vorfall im Reaktor des russischen Atomkraftwerks eine der größten und verheerendsten Katastrophen der Neuzeit wurde, erzählt die zehnfach EMMY und zweifach GOLDEN GLOBE prämierte HBO/Sky-Mini-Serie. Die gleichnamige Serie erschien 2019 bei polyband auf DVD, Blu-ray und digital. Fiktionalisiert, aber absolut authentisch zeigen die fünf Folgen in düster-beklemmenden Bildern die unglaublichen Ereignisse und deren Folgen rund um diese Nuklearkatastrophe. In den Hauptrollen brillieren internationale Stars wie Jared Harris (Mad Men), Stellan Skarsgård (Good Will Hunting) und Emily Watson (Breaking the Waves).

Die Handlung

Produziert von HBO und SKY, erzählt die fünfteilige Event-Serie in düster-beklemmenden Bildern die schockierende Geschichte der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl.

Zum 35. Jahrestag steht auch bei ProSieben an drei Themenabenden alles im Zeichen der Katastrophe von Tschernobyl. Vom 12. bis 26. April zeigt der Sender die Serie als Free-TV-Premiere sowie eine ergänzende Doku-Reihe.

Die DVD- bzw. Blu-ray-Box sowie ein Limited Collector’s Mediabook CHERNOBYL von polyband sind im Handel erhältlich. Digital steht die Mini-Serie auch auf allen gängigen Plattformen als Download bereit.

Der offizielle Trailer zur HBO und SKY Mini-Serie CHERNOBYL.



Quelle: polyband PM