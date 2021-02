Biggie: I Got a Story to Tell – Netflix Doku

Auf Netflix erscheint mit Biggie: I Got a Story to Tell am 1. März eine neue Dokumentation über den King der Rapmusik. Eine weitere Doku, die das Leben von B.I.G zeigt. Vom Drogendealer an der Ecke bis zum Multimillionär und Ikone in der Musikbranche.

Biggie: I Got a Story to Tell mit neuen Bildern

Die Dokumentation greift die Geschichte von einem der zwei größten Rapper aller Zeiten auf. Das Leben von Christopher George Latore Wallace, auch bekannt als Biggie Smalls, Big Poppa und B.I.G.. Zu der Doku gehören bekannte Hintergründe und Aufnahmen aus seinem Leben, welche den Fans aus anderen Quellen schon bekannt sein dürften. Der Netflix-Film zeigt nun Aufnahmen von Shows und privaten Momenten, welche bisher noch nicht zu sehen waren.

Interviews von Freunden, Kollegen aus dem Musikbusiness und seiner Familie begleiten das Bildmaterial des frühzeitig ermordeten Künstlers. Zu früh nahmen Mörder uns den talentierten Musiker im März 1997, der Jazz, Hip-Hop und Hardcore-Rap kreuzte und dadurch seinen unverkennbaren smoothen Stil erschuf. Wie auch bei seinem ehemaligen Branchen-Partner 2Pac, der ein Jahr vor ihm ermordet wurde, ist der Fall bis heute nicht aufgeklärt.

I Got a Story to Tell steht am 1. März auf Netflix zum Streamen bereit.