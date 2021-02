The Last Of Us Serie – Mit Pedro Pascal und Bella Ramsey

Die Rollen für Ellie und Joel, der geplanten The Last Of Us Serie, wurden nun besetzt. Die Bella Ramsey spielt die junge Ellie und der Überlebenskünstler Joel verkörpert kein Geringerer als Pedro Pascal. Beide sind bekannt aus der HBO-Serie Game Of Thrones, welche eine riesige Fan-Gemeinde genießt.

Was wissen wir über die Serie?

In The Last Of Us verbreitet sich im Jahr 2033 ein Pilzvirus und befällt die Menschen. Sie mutieren dadurch zu zombieähnlichen Kreaturen. Dadurch bricht das ganze System zusammen und Gruppen bilden sich, die ums Überleben kämpfen. Es fließt Blut nicht nur gegen die Infizierten. Eins dieser Monster biss Ellie in der Vergangenheit, doch sie verwandelte sich nicht. In der Hoffnung auf ein Gegenmittel mit ihrem Blut bekommt Joel den Auftrag sie queer durch die Staaten zu den Fireflys zu bringen.

Da wir im Spiel die zwei Charaktere Ellie und Joel von Anfang bis Ende begleiten, dürfen wir von einer 1 zu 1 Adaption ausgehen. Jegliche Abweichung würde nicht in die Geschichte passen und die ohnehin strengen TLOU Fans verärgern. Diese haben nämlich den zweiten Teil des Abenteuers auf Metakritik hart bestraft, da etwas passiert ist, was ihnen gar nicht geschmeckt hat. An der Stelle keine Spoiler.

Für die Regie der Pilotfolge ist Kantemir Balagov verantwortlich. In Zusammenarbeit mit PlayStation Productions, World Games, The Mighty Mint und Naughty Dog. Das Projekt ist also in guten Händen.

Neil Druckmann und Craig Mazin stecken hinter dem Drehbuch. Letzterer war beteiligt an der erfolgreichen und mit Preisen ausgezeichneten HBO-Serie Chernobyl. Für den Soundtrack gewann man glücklicherweise Gustavo Santaolalla, der dem Videospiel seine großartige Musik schenkte.

Einen Termin zum Serienstart gibt es allerdings noch nicht.

> Unser Test zum Game.

Offizielles Werbevideo zu The Last Of Us 2.



Quelle: The Hollywood Reporter