Alfred Molina als Doc Ock im MCU bestätigt!

Wie wir bereits berichtet hatten, wird gemunkelt, dass es in Spider–Man zu einem Spider–Verse kommen wird. Die Gerüchte bekräftigte die kürzliche Ankündigung der Rolle von Alfred Molina als Doc Ock. Demnach soll neben Tom Holland auch Tobey Maguires und Andrew Garfields Version des Spider–Man auftauchen. Alle drei könnten dann im dritten Teil (IMDb Link) in einem Showdown den Sinister Six gegenüber stehen.

Gerüchte bestätigen sich zu 99,99%

Jetzt ist es fast schon sicher, was sich Fans am sehnlichsten vom MCU wünschen. Da Elektro aus Amazing Spider–Man bestätigt wurde und nun auch Doc Ock aus der Tobey Maguire–Trilogy ist es schon fast zu 100% sicher, dass die drei Marvel–Helden aus den verschiedenen Universen gegen die Sinister Six kämpfen. Außerdem hieß es nun unter anderem noch, dass Kirsten Dunst als MJ zurückkehren wird.

> Unsere Vermutung seit Electro.

Die Gruppe der Bösewichte ist nämlich schon vollzählig. Sie besteht aus: Michael Keaton (Vulture), Bokeem Woodbine (Shocker), Michael Mando (Scorpion), Jake Gyllenhaal (Mysterio), Alfred Molina (Doc Ock) und Jamie Foxx (Electro).

Weiterhin hat der Film laut IMDb einen Starttermin für 17. Dezember 2021. Persönlich gehe ich von einem Kinostart in 2022 aus.

Trailer des Spider–Man 2 aus 2004.



Video: YouTube KinoCheck International

Quelle: IMDb, IGN, The Hollywood Reporter