Gears of War: E-Day: The Coalition behebt nervige Fehler und verbessert die Performance

Mit Gears of War: E-Day kehrt die beliebte Shooter-Reihe zu ihren Ursprüngen zurück und erzählt die dramatischen Ereignisse rund um den Emergence Day. Doch auch nach der Veröffentlichung arbeitet Entwickler The Coalition weiter daran, das Spielerlebnis technisch zu verbessern. Ein neues, umfangreiches Update soll nun zahlreiche Probleme beheben, die Spieler in der Kampagne, im Koop-Modus und in den verschiedenen Mehrspieler-Varianten festgestellt haben. Im Mittelpunkt stehen dabei eine höhere Stabilität, Verbesserungen bei der Performance und verschiedene Fehlerkorrekturen. Besonders Spieler, die längere Sitzungen absolvieren oder gemeinsam mit Freunden die Geschichte erleben, sollen von der Aktualisierung profitieren.

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Weniger Abstürze und stabilere Spielsitzungen

Eine der wichtigsten Verbesserungen betrifft die allgemeine Stabilität von Gears of War: E-Day. Laut den veröffentlichten Informationen hat The Coalition mehrere Ursachen für Abstürze behoben, die insbesondere während längerer Spielsitzungen auftreten konnten. Solche Probleme sind gerade bei einem actionreichen Shooter ärgerlich, wenn längere Gefechte oder wichtige Abschnitte der Kampagne plötzlich durch einen technischen Fehler unterbrochen werden.

Mit dem neuen Patch möchte das Studio diese Situationen reduzieren und einen zuverlässigeren Spielablauf gewährleisten. Die Optimierungen betreffen sowohl die Xbox-Version als auch die PC-Fassung und unterstützte Gaming-Handhelds. Konkrete Angaben zu verbesserten Bildraten oder einzelnen Hardwarekonfigurationen liegen allerdings nicht vor. Der Schwerpunkt scheint deshalb vor allem auf der Fehlerbehebung und der allgemeinen technischen Stabilität zu liegen.

Kampagne und Koop-Modus erhalten wichtige Fehlerkorrekturen

Besonders umfangreich fallen die Anpassungen an der Kampagne und dem kooperativen Spielmodus aus. Hier hatte es offenbar Probleme gegeben, bei denen Spielfortschritte nicht korrekt übernommen wurden oder einzelne Missionsziele zwischen den Teilnehmern nicht synchronisiert waren. Gerade im Koop-Modus können solche Fehler erhebliche Auswirkungen haben. Wenn ein Spieler einen bestimmten Abschnitt bereits abgeschlossen hat, während der Fortschritt beim Mitspieler nicht korrekt registriert wird, kann dies den weiteren Spielablauf beeinträchtigen. The Coalition hat deshalb verschiedene Probleme bei der Synchronisierung von Quests und dem Speichern des Spielfortschritts behoben. Dadurch sollen gemeinsame Kampagnendurchläufe künftig zuverlässiger funktionieren. Besonders für Spieler, die Gears of War: E-Day gemeinsam erleben möchten, dürften diese Korrekturen zu den wichtigsten Bestandteilen des Updates gehören.

Horde Siege: Unsichtbare Gegner gehören der Vergangenheit an

Auch der Horde-Siege-Modus wurde überarbeitet. Hier konnten bestimmte Fehler dazu führen, dass Gegner während der Gefechte unsichtbar wurden. Gerade in einem Modus, der auf intensive Auseinandersetzungen mit zahlreichen Feinden ausgelegt ist, kann ein solcher Fehler schnell für Frust sorgen. Schließlich müssen Spieler jederzeit erkennen können, aus welcher Richtung sich die nächste Bedrohung nähert. Mit dem aktuellen Update sollen diese Darstellungsprobleme behoben sein. Dadurch dürften sich die Gefechte wieder besser kontrollieren lassen, ohne dass unsichtbare Gegner für unvorhersehbare Situationen sorgen. Zusätzlich wurden weitere technische Anpassungen vorgenommen, um einen reibungsloseren Ablauf der Spielrunden zu ermöglichen.

Versus-Modus bekommt Anpassungen an Waffenanzeigen und Spielregeln

Neben den kooperativen Inhalten hat The Coalition auch den kompetitiven Versus-Modus berücksichtigt. Hier wurden unter anderem Fehler bei den Waffenanzeigen korrigiert. Die entsprechenden Informationen sollen nun wieder zuverlässiger dargestellt werden, damit Spieler während der Gefechte einen besseren Überblick über ihre Ausrüstung behalten. Darüber hinaus hat das Studio Anpassungen an verschiedenen Spielregeln vorgenommen. Welche konkreten Auswirkungen diese Änderungen auf die Balance einzelner Waffen oder Spielvarianten haben, geht aus den bislang vorliegenden Informationen allerdings nicht hervor. Dennoch zeigen die Anpassungen, dass The Coalition nicht nur die Kampagne, sondern auch das kompetitive Spielerlebnis kontinuierlich überarbeitet.

Neue Einstellungen für Benutzeroberfläche und Sammelobjekte

Abseits der eigentlichen Fehlerbehebungen enthält das Update auch einige Komfortverbesserungen. So wurden zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Benutzeroberfläche integriert. Damit sollen Spieler die Darstellung bestimmter Informationen besser an ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Eine weitere Neuerung betrifft die Suche nach Sammelobjekten. Neue Audiohinweise sollen dabei helfen, versteckte Gegenstände leichter aufzuspüren. Gerade für Spieler, die sämtliche Geheimnisse der Kampagne entdecken und ihre Sammlung vervollständigen möchten, könnte sich diese Funktion als hilfreich erweisen. Damit verbindet The Coalition klassische technische Korrekturen mit kleineren Verbesserungen, die den Spielkomfort erhöhen sollen.

The Coalition arbeitet weiter an Gears of War: E-Day

Das aktuelle Update verdeutlicht, dass die Entwickler Gears of War: E-Day auch nach der Veröffentlichung weiter optimieren möchten. Besonders die Korrekturen bei Abstürzen, fehlerhaften Speicherständen und der Synchronisierung im Koop-Modus dürften für viele Spieler relevant sein. Gleichzeitig sollen die Anpassungen an Horde Siege und Versus dafür sorgen, dass auch die Mehrspieler-Modi zuverlässiger funktionieren.

Wer Gears of War: E-Day bislang aufgrund technischer Schwierigkeiten zurückgestellt hat, könnte mit dem neuen Patch einen geeigneten Zeitpunkt für die Rückkehr gefunden haben. Das Update ist für Xbox, PC und unterstützte Gaming-Handhelds verfügbar.