Happy Mar10-Day! Neues vom Super-Klempner!

Happy Mar10-Day! Der 10. März (US-Schreibweise Mar 10) ist seit einigen Jahren als Mario-Tag bekannt. Nintendo nutzt diesen Tag immer wieder gerne, um die Fans mit ein paar kleinen Neuigkeiten zu überraschen.

So auch in diesem Jahr. Fangen wir doch direkt mit der ersten Überraschung an: Am 23.05.2024 kommt Paper Mario: Die Legende vom Äonentor auf die Nintendo Switch. Das vollständig überarbeitete erste Paper Mario-Spiel wurde in der Nintendo Direct vom 14.09.2023 angekündigt. Leider spendiert uns Nintendo heute noch keinen neuen Trailer, dennoch stehen die Zeichen auf grün. Nicht zuletzt durch die gelungene Umsetzung des Super Mario RPG im vergangenen November, sind wir recht hoffnungsvoll, was die Neuauflage des Klassikers anbelangt.

Die nächste Ankündigung schont Eure geplagten Nintendo-Daumen, denn es geht wieder ins Kino. Die Fortsetzung des Super Mario Bros. Films ist in Arbeit!

Shigeru Miyamoto gab hierfür das Wort an den Illumination-Chef Chris Meledandri ab, welcher auch bereits das Veröffentlichungsdatum der Fortsetzung parat hat. Kinostart ist der 3. April 2026.

Erneut darf das Illumination-Studio in Paris sein Können unter Beweis stellen. Als Regisseure dürfen sich Aaron Horvath und Michael Jelenic im Pilzkönigreich austoben. Die Arbeiten am Animationsprozess starten demnächst.

Miyamoto hier. Wir arbeiten gerade mit Illumination an einem neuen Animationsfilm zur Welt von Super Mario Bros. Der Film kommt ab dem 3. April 2026 in den USA sowie in vielen weiteren Märkten in die Kinos und im Laufe des Montas auch in vielen anderen Territorien. [1/2] — Nintendo DE (@NintendoDE) March 10, 2024

