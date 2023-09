Jetzt haben die Spekulationen ein Ende! Wir haben für Euch die Präsentation angeschaut und können Euch hier die Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 14.09.2023 widergeben.

Den Beginn durften die Inklinge aus Splatoon 3 übernehmen. Die 2. Welle der Erweiterung: Ruf zur Ordnung erscheint im Frühjar 2024. Im Turm der Ordnung können sich insbesondere Einzelspieler austoben.

Ohne lange Umschweife ließ Shinya Takahasi direkt das Nintendo Maskottchen loslegen. Mit Mario vs. Donkey Kong kommt die DS-Neuauflage in komplett überarbeiteter Form am 16.02.2024 auf die Nintendo Switch. Der Titel ist ab sofort vorbestellbar.

Königliches, Autorennen und Musik

Ubisoft schickt den Sidescroller Prince of Persia: The last Crown ins Rennen. Ab dem 18.01.2024 hüpft und kämpft sich der Prinz durch die Monsterhorden.

Ab sofort erhältlich ist dafür das Rennspiel Horizon Chase 2 von Epic Games.

Musikalisch geht es im Super Crazy Rhythm Castle von Konami zu. Ab dem 14.11.2023 kommen Musik- und Rhythmus-Spiel-Freunde auf Ihre Kosten.

Für 2024 kündigt Bandai Namco Spy*Anya: Operation Memories an. Im Spiel gibt es allerlei Aufgaben zu erfüllen. U. a. muss ein Foto-Diary erstellt werden. Hier hat die Präsentation tatsächlich mehr Fragen aufgeworfen, als beantwortet.

Super Mario RPG, Another Code und Princess Peach

Ganz klar hingegen zeigt sich das Super Mario RPG. Dank der Vorstellung des Gameplays sowie der Neuigkeiten der Neuauflage, sind hier keine Fragen offen. Ab dem 17.11.2023 dürft Ihr Euch in das Abenteuer stürzen. Das Spiel ist außerdem ab sofort vorbestellbar.

Mit Another Code: Two Memories kommt der DS-Klassiker in neuer Aufarbeitung auf die Switch. Und damit nicht genug: auch der zweite Teil, Another Code: R ist mit im Paket. Ihr könnt im eShop bereits jetzt Eure Vorbestellung aufgeben und dann am 19.01.2024 direkt losrätseln.

Girlpower steht dann bei Princess Peach: Showtime auf dem Programm. Ab dem 22.03.2024 steht dann Peach im Mittelpunkt des Geschehens und darf sich dabei von ihrer kämpferischen Seite zeigen. Der Titel ist ebenfalls bereits vorbestellbar.

RPG, Tomb Raider und Pickachu

Die SaGa-Series ist hierzulande nicht allzu bekannt. Das könnte sich eventuelle durch die Veröffentlichung von SaGa Emerald Beyond ändern. Das JRPG aus dem Hause Square Enix erscheint 2024.

Eine alte Bekannte schickt uns Aspyr auf den Nintendo Switch-Bildschirm. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft führt die Heldin, schick überarbeitet, wieder in die Katakomben dieser Welt. Die Edition beinhaltet alle Erweiterungen und Geheimlevel und erscheint am 14.02.2024. Auch hier könnt Ihr bereits jetzt Eure Vorbestellung abgeben.

Ebenfalls vorbestellbar ist auch Pikachu in seiner Rolle als Detektiv. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück erscheint am 06.10.2023.

Posaune, Klassik-Shooter und Fantasy

Ein wenig schräg, aber auch irgendwie ganz goldig, präsentiert sich Trombone Champ von den Hoy Wars Studios. In dem sofort erhältlichen Musikspiel können sich bis zu 4 Spieler über die Bewegungssteuerung der JoyCons im Posaune-Spielen versuchen.

Ab dem Frühjahr 2024 dürft ihr in dem Free-2-Play Battle Royale Battle Crush von NCSoft Corporation losfighten. Interessierte können ab Oktober 2023 am Beta-Test teilnehmen.

Mit Wartale von Shiro Games kommt ab sofort das Open-World-Rollenspiel exklusiv auf die Nintendo Switch.

Konami bringt ab Anfang 2024 den NES-Klassiker Contra: Operation Galuga an den Start. Der Sidescroller wartet mit Shooter-Action und einem 4-Player-Modus auf.

Taktisch präsentiert sich das Fantasy-RPG Unicorn Overlord von Atlus und Vanillaware ab dem 08.03.2024.

Luigi und ein neues Ausflugsziel

Staubsauger-Grusel-Action verspricht die Neuauflage von Luigis Mansion 2 HD. Allerdings müssen wir auf Marios kleinen Bruder noch bis zum Sommer 2024 warten.

Die nächste Ankündigung zeigte das Dach eines Gebäude, welches mit einem riesigen Fragezeichen-Block versehen war. Die Erklärung folgte dann auch sofort. In der Präfektur in der Stadt Uji errichtet Nintendo eine Galerie. Die Fertigstellung des „Nintendo Museums“ ist für den März 2024 geplant. Das genaue Eröffnungsdatum wird seitens Nintendo zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Amiibo-News

Anschließend gab es News aus dem Amiibo-Lager. Ab dem 03.11.2023 könnt Ihr Zelda und Ganondorf aus The Legend of Zelda im Handel finden.

Am 19.01.2024 folgen Noah und Mio aus Xenoblade Chronicles 3 und für Super Smash Bros. Ultimate erscheint im weiteren Verlauf des Jahres 2024 noch Sora aus Kingdom Hearts.

F-Zero und anderes

Es gab ja schon Gerüchte, dass irgendwas mit F-Zero auf der Ankündigungsliste stehen sollte. F-Zero 99 kehrt als Battle Royale für 99 Spieler zurück! Das Super NES-Game in der neu überarbeiteten Form ist ab sofort exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online spielbar.

2024 erscheint mit Bandle Tale: A League of Legends Story von Riot Forge ein pelzig-putziges Adventure. Ebenfalls von Riot Forge, aber bereits ab dem 01.11.2023 erhältlich und bereits vorbestellbar ist Song of Nunu: A Legue of Legends Story.

Mit Wario kommt einmal wieder Bewegung ins Spiel. Mit Wario Ware Move it! kehren die Micro-Spiele mit Bewegungssteuerung in das heimische Wohnzimmer zurück. Bereits vorbestellbar, bringt Euch der Rüpel ab dem 03.11.2023 erneut zum kichern.

RPG, Eastward und Sushi

RPG-Fans dürfen rosigen Zeiten entgegenblicken. Ab dem 23.04.2024 kommt mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ein weiterer Titel von 505 Games auf die Switch.

Falls Ihr Eastward mochtet, dürft Ihr Euch erneut im Winter 2023 vor die Konsole kuscheln. Chucklefish spendiert mit Eastward: Octopia eine DLC-Erweiterung.

Chucklefish steckt auch hinter dem Nachfolgertitel zu Wargroove. Mit Wargroove 2 könnt Ihr ab dem 05.10.2023 die Fortsetzung anspielen. Der Titel ist übrigens ebenfalls bereits vorbestellbar.

Dave the Diver von Nexon ist tagsüber Taucher und fängt Fische und verarbeitet diese Nachts zu Sushi. Der Titel erscheint am 26.10.2023 und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Die letzte Welle von Mario Kart 8 Deluxe steht jetzt auch schon kurz bevor. Die 6. Welle kommt im Winter 2023 erneut mit neuen Strecken und Fahrern. Außerdem erscheint am 06.10.2023 eine physische Version aller Waves im Handel. Hierfür benötigt Ihr aber ebenfalls eine Internetverbindung, da die 6. Welle zum Erscheinungstag noch heruntergeladen werden muss.

Im Oktober bekommen auch Among Us-Spieler wieder Nachschub mit einer neuen kostenlosen Karte. Das genaue Datum war leider nicht aus der Direct zu erfahren.

Noch mehr…

Anschließend folgte noch einmal eine Zusammenfassung aller erscheinenden Nintendo-Titel im Schnelldurchlauf.

Für den Abschluss sparte sich Nintendo noch Paper Mario – Die Legende vom Äonentor auf. 20 Jahre nach Veröffentlichung auf dem Nintendo GameCube erscheint der vollständig überarbeitete Titel 2024.

Zwar wurden sicherlich nicht alle Erwartungen und Wünsche erfüllt, aber immerhin waren einige nette Ankündigungen dabei. Persönlich freue ich mich über die Another Code-Neuveröffentlichung. Die Spiele habe ich echt total geliebt.

Aber schaut doch ruhig selbst in die Nintendo Direct rein. Die Präsentation startet mit ein wenig Verspätung bei 24:50.

