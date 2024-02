Blood Lad EXTREME – Manga Review – Der Sammelband

Blood Lad EXTREME Inhaltsangabe: „Highschool-Schülerin Fuyumi ist ein echter Pechvogel: Zuerst landet sie versehentlich in der Hölle und dann wird sie auch noch von einer fleischfressenden Monsterpflanze als Zwischenmahlzeit verspeist. Nun muss sie ihr Dasein als Geist fristen. Doch zum Glück hat sich der nerdige Japanfan Staz, der auch noch Vampir ist, Hals über Kopf in sie verliebt und hilft Fuyumi fortan dabei, ins Leben zurückzufinden. Beide begeben sich auf eine Reise quer durch die Welt der Menschen – und auch durch die Hölle!“

Manga: Yuuki Kodama

Altersempfehlung: 13+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (14. Februar 2024)

Preis: 10,00 Euro

Ausstattung: Satys Alltag

Über Blood Lad EXTREME

Blood Lad EXTREME ist das Werk von Manga Autor Yuuki Kodama. Übersetzt bedeutet es Blut Bub oder Blut Bursche. Es handelt sich hierbei um ein Doppelband, welches in 8 Bänden abgeschlossen ist. Der Manga erschien erstmalig 2009 in Japan unter dem Verlag Kadokawa Shoten. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Action, Fantasy und Comedy aus dem Bereich Shōnen. Die Reihe kommt auf 17 Ausgaben, was daraus schließen lässt, dass der letzte Extreme Band die letzten drei Ausgaben enthält.

Blood Lad EXTREME erzählt die Geschichte von Staz, einem nicht ganz so gewöhnlichen Vampir. Außerdem ist er der Boss des östlichen Territoriums in der Dämonenwelt. Er ist großer Fan der Erfindungen der Menschen, die japanische Kultur hat es ihm dabei besonders angetan. Seine Leute gabeln eines Tages ein Menschenmädchen auf, die aufgrund einer magischen Tür in die Dämonenwelt geraten ist. Dummerweise stirbt sie bei einem Machtkampf und ist nun ein Geist.

Unterdessen hat sich Staz bereits in das Mädchen mit dem Namen Fuyumi verliebt und verspürt Gefühle, die er zuvor nicht kannte. Da er sie nur in ihrer menschlichen Gestalt attraktiv fand, macht er es sich zur Aufgabe sie wiederzubeleben. Ein Buch soll da abhilfe schaffen, doch die Person, welche darüber etwas angeblich weiß, ist ein ehemaliger Freund und Erzrivale aus dem Wolf-Territorium. Obendrein hat er ja noch einen Ruf als Boss und Pflichten zu erfüllen, um seinen Bezirk vor Angriffen zu beschützen.

Eine Highschool-Schülerin gerät in die Dämonenwelt und trifft auf einen Vampir. Plötzlich ist sie ein Geist und nichts ist mehr so normal wie früher.

> Review zu Mysterious Disappearances.

Eindruck

Blood Lad EXTREME kommt in den Maßen 28 × 127 × 188 mm daher. Es zeigt zwei wichtige Figuren aus der Handlung und vor allem Staz, den Boss Vampir. Der Band hat keine besondere Begebenheit, wie beispielsweise eine Hochprägung oder eine Schrift, die im Dunkeln leuchtet. Der Buchrücken ist Teil eines großen Gesamtbildes, welches sich am Ende der Sammlung zeigt. Vor dem Lesen machte das Cover den Eindruck, dass es sich hierbei um eine weitere Story über Schulhofschläger dreht. Dabei ist das Cover eine Kombination beider ersten Einzelbände.

Das Merkmal in diesem Manga ist vermutlich die Szenerie, dass die Dämonenwelt nicht als ganzes funktioniert, sondern unterteilt ist in Territorien und eine gewisse Gang Stimmung aufkommt. Dass der Hauptcharakter direkt der Krasseste ist und unschlagbar, ist auch nicht gerade üblich. Trotzdem sind dadurch seine Kämpfe nicht gleich langweilig. Außerdem kommen hier alle möglichen Dämonen mit Magiefähigkeiten zusammen. Vampire und Geister sind nicht die einzigen Individuen. Hauptsächlich begleiten wir Staz dabei einen Weg zu finden seine neugewonnene Geisterfreundin wiederzubeleben.

Staz ist ein angenehmer Zeitgenosse und guter Boss mit tollen Interessen. Er ist kein 0815 riesiger aufgepumpter und fieser Boss. Von seinen Gegnern wird er wegen seiner schmächtigen Figur oft unterschätzt. Lustigerweise bezieht er sein Grundwissen und Lösungswege aus Videospielen und Mangas. Zum Beispiel aus DragonbOs. Was rechtlich unkenntlich geschrieben ist, aber trotzdem für den Leser wiederzuerkennen. Hingegen anderer Shōnen, in denen die Hauptfigur nach und nach stärker wird, ist der Vampir bereits am Anfang Overpowered. Ein bisschen doof ist er aber auch, was ihn sehr sympathisch wirken lässt.

Fuyumi ist eine niedliche Schülerin, die wieder nach Hause möchte und noch gar nicht wirklich versteht, was um sie herum und vor allem mit ihr geschehen ist. Sie weiß aber, was sich gehört und ist überhaupt kein Freund von Streitigkeiten. Zumal sie sich schnell an die Leute in ihrem Umfeld gewöhnt und anfreundet. Zu weiteren Persönlichkeiten kann noch nichts verraten werden, da sie noch nicht genügend Platz hatten sich zu entfalten und aus Spoiler gründen.

Fazit

Blood Lad EXTREME ist ein solider Shōnen. Es erfindet jedoch nicht das Rad neu, macht aber zeitgleich einiges anders. Junge verliebt sich in Mädchen, Junge rettet Mädchen. Dazu noch außergewöhnlich starke Fähigkeiten und der typischen Comedy à la jemand hat was gesagt und daraufhin fällt jemand um oder das Nasenbluten bei Errötung. Der Manga bringt einen immer wieder mal zum Lachen und hält paar „Oh“ und „Aha“ Momente bereit. Der Preis für den Doppelband mit 10 Euro ist natürlich unschlagbar. Das würde bedeuten, dass jeder für sich 5 Euro gekostet hätte. Vorausgesetzt es bleibt bei den Kosten und handelt sich nicht um den Einsteigerpreis.

Blood Lad EXTREME von TOKYOPOP ist bereits erhältlich und kostet 10,00 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Yuuki Kodama, TOKYOPOP