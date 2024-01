Mysterious Disappearances – Manga Review – Mythen und Unerklärliches

Mysterious Disappearances Inhaltsangabe: „Buchhändlerin Sumireko Ogawa hat ein Faible für urbane Mythen und unerklärliche Dinge. Was für ein Glück, dass ihr mysteriöser Kollege Ren sich damit auszukennen scheint. Allerdings entpuppen sich einige der Mythen, mit denen es die beiden zu tun bekommen, als nicht ganz ungefährlich …“

Manga: Nujima

Altersempfehlung: 15+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (10. Januar 2024)

Preis: 7,50 Euro

Ausstattung: Cover mit Neonfarbe (Nur in der Erstauflage), Bonusseiten mit kleinen Geschichten.

Über Mysterious Disappearances

Mysterious Disappearances ist das Werk von Manga Autor Nujima. Neben diesem Stück brachte seine Feder auch Torako, Anmari Kowashicha Dame da yo hervor. Im Jahr 2020 veröffentlichte der japanische Verlag Shōgakukan den Mystery Manga. Dieser zählt zu den Seinen Mangas und richtet sich an eine ältere Leserschaft. In Japan gibt es bereits 6 Bände und die Reihe wird aktuell noch fortgesetzt.

Mysterious Disappearances erzählt die Geschichte von der ehemaligen Jungautorin Sumireko, die nun in einer Buchhandlung arbeitet. Ihre einzige Veröffentlichung war ein großer Erfolg. Jetzt sehnt sie sich zurück, nach ihrem jungen und kreativen Ich. Der noch junger Arbeitskollege Ren ist ein großer Fan von ihr und ihrem einzigen Buch. Die beiden verbindet nicht nur die Schicht, sondern auch die Leidenschaft für urbanen Legenden.

Eines Tages fällt Sumireko ein Buch in die Hände durch einen verkehrten Diebstahl. Das ist, wenn Bücher in Buchhandlungen hinterlassen werden, die nicht zum Sortiment gehören. Als sie ihren Geburtstag alleine zu Hause verbrachte, fing sie an in dem alten Buch zu lesen. Daraufhin passierte etwas mit ihr und verschwand. Ren, der auf der Suche nach seiner Kollegin ist, findet sie und kennt sich bemerkenswert gut aus mit dem Buch, welches verflucht zu sein scheint.

Die Jungend bietet viele Vorteile, doch ist es wert dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen? Findet es heraus auf knapp 160 Seiten.

> Review zu Die Braut des Magiers.

Eindruck

Mysterious Disappearances kommt in den Maßen 13 × 126 × 188 mm daher. Zu seinem besonderen Merkmal zählt das Cover mit Neonfarbe. Diese soll es nur in der Erstauflage geben, also genau das richtige für Sammler oder baldige Fans dieser Manga-Reihe. Das Cover macht einen coolen Eindruck, auch wenn wahrscheinlich die Warnschilder Fragen aufwerfen. So erfährt man immerhin vorher nichts über die Handlung und sie wecken den Drang zu erfahren, was es damit auf sich hat.

Zeichnerisch ist der mysteriöse Manga passend dunkel gehalten. Die Charaktere haben runde Kinnpartien und einzigartige Augen. Wobei mich der Stil der Pupillen an Killua aus Hunter X Hunter erinnern kurz bevor er jemanden tötet. Allerdings sind die Proportionen von Sumireko „leicht“ übertrieben und verursacht schon Rückenschmerzen beim Hinsehen. Es war nicht nötig extra zu recherchieren, dass der Mangaka männlich ist. Ihr solltet euch zudem darauf einstellen, dass ein paar Nacktszenen dabei sind. Er ist zunächst nicht sonderlich brutal, aber die Altersempfehlung ist im gesamten gesehen richtig eingeschätzt.

Die Handlung nimmt mit dem verfluchten Buch schon auf den ersten Seiten Fahrt auf, welches ohne Erklärung aufgetaucht ist. Sumireko liest in diesem vor, wodurch etwas Mysteriöses passiert. Doch keine Panik wirklich gruselig ist es erst einmal nicht. Ich weiß durch den ersten Band zwar noch nicht welche wichtige Rolle in dem Genre die Nacktszenen spielen, aber das findet man sicher noch raus. Letztlich finde ich es auch nicht so wild (schwitzend grinsen).

Spannend hingegen, ist zu erfahren, wer Ren wirklich ist. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, wie Sumireko feststellen muss und es bleibt nicht bei nur einem Geheimnis. Des Weiteren sind die unerklärlichen Dinge und urbane Legenden immer wieder Bestandteil der Dialoge. Dazu gehören unter anderem Bräuche, Autoren und Lektüren aus dem alten Japan. Diese Themen sind mit Hinweisen gekennzeichnet. Wenn man sich damit jedoch nicht auskennt oder das Interesse zum Nachschlagen nicht da ist, könnte es sein, dass einem Zusammenhänge oder Anspielungen entgehen.

Fazit

Mysterious Disappearances bietet neben einer interessanten Geschichte rundum urbane Legenden und mysteriöse Vorkommnisse starke Zeichnungen. Hier kommen Creepypasta und Ecchi zusammen. Der entscheidende Kniff ist nicht nur die Liebe zu den Gruselgeschichten oder Flüchen, welchen die beiden teilen, sondern ebenfalls in Kontakt mit welchen zu stehen. Das erste Band lässt einen mit offenen Fragen zurück und löst damit den Impuls aus nach dem zweiten Band zu greifen. Der geheimnisvolle Ren könnte auch dazu beigetragen haben.

Mysterious Disappearances von TOKYOPOP ist bereits erhältlich und kostet 7,50 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

Die Neuheiten im Januar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unsere Wertung:

4 von 5 Sternen

Bildquelle: © Nujima, TOKYOPOP