Die Braut des Magiers – Manga Review – Das 20. Jubiläum Band 1

Die Braut des Magiers Inhaltsangabe: „Auf einem Sklavenmarkt ersteigert der geheimnisvolle Magier Elias eine Waise namens Chise. Er ist bereit, eine horrende Summe für sie zu zahlen, denn er hegt den Verdacht, dass sie eine ‚Slay Vega‘ ist, und will sie daher unbedingt in die Lehre nehmen. Doch sein Plan geht noch weiter: Gerade erst auf seinem Landsitz angekommen, eröffnet Elias der rothaarigen Schönheit, dass er sie zu seiner Braut machen will.“

Manga: Kore Yamazaki

Altersempfehlung: 15+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (10. Januar 2024)

Preis: 20,00 Euro

Ausstattung: Farbseiten, Nachwort, Bonusseiten, exklusives Jubiläums Design

Über Die Braut des Magiers

Die Braut des Magiers ist das Werk von Manga Autor Kore Yamazaki. Die japanische Mangaka ist, wie sie selbst im Band erwähnt, ein großer Freund von ausländischer Kinderliteratur und hat einige Kenntnisse zu Feen gesammelt. Mit diesem Titel gewann sie 2017 den PENG!-Comicpreis. Die Erstpublikation folgte 2014 im Monthly Comic Blade über den MAG Garden Verlag in Japan. Es reiht sich in die Genres Fantasy, Mystery und Love ein. Der Originaltitel lautet zudem The Ancient Magus Bride. Im April 2024 erscheint Band 19 der Reihe und ein Ende ist bisher noch nicht in Sicht.

Die Braut des Magiers erzählt die Geschichte über den alten Magier Elias und seine künftige Braut und Lehrling Chise, welche eigentlich noch 15 Jahre ist. Dafür darf sich der knochige Magier im Verlauf noch so einiges anhören. Er ist zudem eine eher emotionslose Person ohne Taktgefühl, bei der es unmöglich ist zu sehen, ob die Aussagen ernstgemeint sind. Schließlich trägt er nur einen starren Totenkopf, weshalb das Gesicht lesen keine Option ist. Dennoch behandelt er Chise, die er auf einer Auktion gewonnen hat, sehr fürsorglich und seine direkte Art machen ihn doch recht sympathisch.

Die junge Chise hat in ihrem Leben viel Leid ertragen und ist ein Findelkind. Da sie bei Elias ein Zuhause bekommt und alle sie freundlich behandeln fühlt sie sich schnell wohl. Sie ist ein liebevolles Mädchen, welches schnell lernt und ihrer besonderen Fähigkeiten bewusst wird. Damit ist sie die perfekte Kandidatin mit ihren natürlichen Fähigkeiten Magie nutzen zu lernen. Die Geschichte findet überwiegend im heutigen London statt. Dennoch reisen die beiden viel aufgrund ihrer wichtigen Mission eines Pastors. Schließlich gibt es Aufgaben, die nur Magier bewältigen können und Flitterwochen grillt es natürlich ebenfalls vorzubereiten.

Ein merkwürdiger Magier, der seine Ersteigerung nicht nur zu seinem Lehrling macht, sondern auch noch zur Braut nehmen möchte.

Eindruck

Wie wir bereits berichten konnten, veröffentlicht TOKYOPOP anlässlich des 20. Jubiläums besondere Bände zu deren bedeutendsten Manga-Reihen. Den Anfang macht Die Braut des Magiers und damit bekommen wir den ersten Eindruck, wie die weiteren Bände aussehen werden. Alle 12 Ausgaben besitzen ein überarbeitetes Cover, Buchrücken und Rückseite. Darunter fällt auch der Titel in Hochprägung. Außerdem glänzen sie mit dem Hardcover im Großformat und sind als 20. Jubiläum gekennzeichnet. Der silberne Buchschnitt und die Front machen optisch ordentlich was her.

Der Vorteil an den 12 wichtigsten Lizenzen, welche das Jubiläum widerfahren ist, dass sie zusammen als eine Spezialedition zu erkennen sind. Der Nachteil jedoch, dass jedes Band nicht zu seinen übrigen passt, wenn beispielsweise der erste Band einer dieser Reihen überzeugte und mit Band 2 die Serie fortführt in seinem Bücherregal. Hier macht das Design und das Großformat dann den Unterschied. Mit 20 Euro muss schon tiefer in die Tasche gegriffen werden, aber TOKYOPOP hat sich mit diesem Band und wahrscheinlich mit denen, die noch folgen, sehr viel Mühe gegeben.

Dass die Autorin bei dieser Reihe viel Spaß hatte und ihre Kenntnisse über Magie, Feen und Drachen einbringen konnte trägt hier ihre Früchte. Besonders schön, am Anfang wird nicht sofort der Böse vorgestellt und ein bestimmtes Ziel. Es beginnt viel mehr entschleunigend. Eher bekommen wir Zeit die Figuren richtig kennen und lieben zu lernen und was es mit dieser fabelhaften Welt auf sich hat. Es gibt schließlich auch viel zu erfahren über Magie, Zauberei und der Slay Vega. Allerdings wird dies vorerst immer nur angeschnitten oder zumindest oberflächlich angekratzt, da ständig etwas passiert, weswegen sie unterbrochen werden. Selbstverständlich ist doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen unter den letzten verbliebenen Magiern und Zauberern. Sicher ist nur, dass Chise besondere Fähigkeit ist Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen können.

Fazit

Die Braut des Magiers ist für mich ein echter Überraschungshit. Hätte ich nicht vorgehabt die 20. TOKYOPOP Jubiläums Reihe zu rezensieren, wäre ich nie auf diesen fantastischen Manga gestoßen. Dass die Autorin bei dieser Reihe viel Spaß hatte und ihre Kenntnisse über Magie, Feen und Drachen einbringen konnte und schon als Kind mit dem Zeichnen begann, trägt hier seine Früchte. Der Zeichenstil passt zu den Fabelwesen und wirken dadurch lebendig. Die Charaktere sind charmant, die magische Welt interessant und es macht Spaß ihn zu lesen. Es sind zudem viele süße Katzen dabei!

Die Braut des Magiers von TOKYOPOP ist bereits erhältlich und kostet 20,00 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Kore Yamazaki, TOKYOPOP