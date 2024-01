Kaum zu glauben, aber es ist so! Schon wieder ist ein Jahr vorbei. 2023 konnte uns häufiger überraschen, manchmal bitter enttäuschen, aber immerhin ordentlich mit neuem Futter für Konsolen und PC versorgen. In unserem großen Game2gether Jahresrückblick 2023 fassen wir unsere persönlichen Highlights des vergangenen Gamer-Jahrs für Euch zusammen.

Januar

Marco:

Anfang des Jahres konnte mich Fire Emblem Engage in seinem Bann ziehen. Knallharte rundenbasierte Strategie mit dem Status, seine Charaktere permanent zu verlieren, falls sie in einem Gefecht sterben. Hier wurde meine Geduld sehr hart geschult, um möglichst vollständig die Kampagne meistern zu können.

Februar

Marco:

Großartige Musiksstücke aus der RPG-ZEit meiner Kindheit. Das ist Theatrhythm final bar line. Das Gefühl, die ganzen Soundtracks von Square Enix Spielemarken durch rhythmische Eigaben und Geschicklichkeit nachzuspielen ist ein abwechslungsreicher Mix auf der Nintendo Switch. Für mich gibt es derzeit kein besseres Rhythmus-Game und die kleinen Rollenspielelemente bringen noch eine wundervollen Reiz mit ins Geschehen.

März

Dagmar:

Mit Blanc kam ein kleines, herzerwärmendes Indie-Game auf die Switch. Im Mittelpunkt steht eine außergewöhnliche Tierfreundschaft und die Erkenntnis, dass Zusammenhalt die notwendige Kraft verleiht, allen Gefahren zu trotzen.

Einer der beliebtesten Nintendo-Stars ist Kirby. Selbst wenn Kirby´s Return to Dreamland nur ein Wii-Remake ist, macht es auf der Switch immer noch richtig Laune und sollte in keiner Switch-Sammlung fehlen.

April

Dagmar:

Indie-Gamer hatten Tin Hearts bereits mit Spannung erwartet. Das Spiel zeichnet sich durch komplexe Abläufe und knifflige Denkaufgaben aus. Darüber hinaus wartet auf den Spieler eine gefühlvoll inszenierte Story.

Mai

Dagmar:

Der Mai stand bei mir komplett im Zeichen von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Es ließ mich einfach nicht mehr los. Ich habe wirklich jeden Zentimeter im Spiel erforscht, alle Nebenquests gelöst und insgesamt über 300 Stunden Spielzeit in Hyrule verbracht.

Juni

Dagmar:

Mit Ghost Trick Phantom Detective für die Nintendo Switch gab es wieder ein Remake. Dem ehemaligen DS-Spiel merkt man allerdings sein Alter kaum an. Persönlich hat es mir wieder richtig Spaß gemacht, den geisterhaften Protagonisten auf seinem Abenteuer zu begleiten.

