10 Minuten Gameplay-Video von TLoZ: Tears of the Kingdom

Es geht nun werbetechnisch wirklich merklich in die heiße Phase für Links nächstes Abenteuer. Einerseits soll natürlich der Vorverkauf mächtig angekurbelt werden. Andererseits schwingt auch ein wenig Stolz in der neuesten Vorstellung von Nintendo mit. Im 10 Minuten Gameplay-Video von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stellt der Producer der Spielreihe, Eiji Aonuma, insbesondere Links neue Fähigkeiten vor.

So kann der stumme Protagonist alle möglichen Waffen erschaffen, um ganz neue Herausforderungen zu meistern. Aber auch Fahrzeuge stehen künftig auf Links Liste der Fortbewegungsmittel, mit denen er die weiten Landschaften Hyrules durchstreift.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das 10 Minuten Gameplay-Video zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stellt laut PM nur einige der neuen Waffen und Fähigkeiten vor. Allerdings sehen die neuen Synthese-Pfeile und Zielsucher-Pfeilen, Ultra-Hand-Fähigkeiten, Deckensprung und Zeitumkehr-Kraft jedenfalls recht vielversprechend aus.

Wenn Ihr das Spiel rechtzeitig zum Release in den Händen halten wollt, solltet Ihr Euch langsam Gedanken über eine Vorbestellung machen. Unter MyNintendo gibt es auf jeden Fall ein paar erwähnenswerte Editionen mit tollen Vorbestellerboni. Auf der absolut sicheren Seite seid Ihr natürlich mit der rein digitalen Version über den Nintendo eShop.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo