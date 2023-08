My Younger Senpai – Manga Review – Ein lesbisches Zeitreise-Abenteuer

My Younger Senpai Inhaltsangabe: „Sobald Nanasawa ihre ältere Mitschülerin Seto auch nur ansieht, überkommen sie die wildesten Fantasien. Doch sie ist zu schüchtern, um auf sie zuzugehen und so bricht nach der Highschool der Kontakt ab. Jahre später eröffnet sich Nanasawa jedoch eine zweite Chance: Nach einer durchzechten Nacht wacht sie – immer noch erwachsen – in der Vergangenheit auf! Hier trifft sie auf die junge Seto. Um sie diesmal für sich zu gewinnen, setzt Nanasawa all ihre Verführungskünste ein. Und es scheint zu funktionieren, wäre da nicht ihr jüngeres Ich …“

Manga: Fuki Hinohara

Altersempfehlung: 18+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (09. August 2023)

Preis: 8,50 Euro

Ausstattung: Bonusseiten

Über My Younger Senpai

My Younger Senpai ist das Werk von Manga Autor Fuki Hinohara. In Japan wurden die Kapitel zwischen April 2021 und März 2022 im Young Magazin Web herausgegeben. Die Reihe umfasst bisher vier Bände und weitere sind bisher nicht in Planung. TOKYOPOP hat sich die Lizenz gesichert und den Manga in Deutschland auf den Markt geworfen. Die weiteren Bände sollen im Oktober, Dezember und Februar 2024 folgen. Der Verlag spricht für den Girls-Love Manga eine Altersempfehlung ab 18 aus.

Nanasawa bekommt aus heiterem Himmel eine Nachricht von ihrer ehemaligen älteren Mitschülerin. Sie erinnert sich daran, dass sie damals total in sie verknallt war. Als ihr früherer Schwarm Seto sich dann noch mit ihr verabreden möchte, ist Nanasawa Feuer und Flamme. Nach einem schönen Abend setzt sich Nanasawa auf eine Wippe auf einem Spielplatz, dabei verfällt sie komplett in Ekstase und die Wippe bricht. Am nächsten Morgen verlässt sie beschämt den Spielplatz.

Irgendwas stimmt nur nicht mit dem Datum und der Temperatur. In ihrem Haus wohnt jetzt ebenfalls ein vollkommen Fremder. Nanasawa wird bewusst, dass sie in der Zeit zurückgesprungen ist und das ganze 10 Jahre. Sie trifft auf eine sehr junge Version ihres Schwarms und greift die Gelegenheit am Schopf, Seto für sich zu gewinnen. Doch auch mit ihrer früheren Version macht sie Bekanntschaft.

Für Nanasawa gibt es keinen Halt mehr, wenn sie an Seto denk oder sie sieht. Eine süße und lustige Romanze auf 192 Seiten.

Eindruck

My Younger Senpai ist ein Erotik oder auch Fetisch Girls-Love Manga. Das sieht man schon an dem Cover, da Seto einen üppigen Vorbau hat. Es dreht sich aber nicht direkt um Brüste zeigen und Sex, sondern um die kleinen Berührungen und wie Nanasawa bei Seto Schritt für Schritt mutiger wird. Trotzdem muss man eingestehen, dass sie sehr übergriffig ist und ziemlich pervers. Des Weiteren masturbiert sie egal an welchen Ort, sobald sie an Seto denkt.

Es könnte sein, dass es wieder Leute gibt, die aufschreien. Schließlich befinden wir uns in der Vergangenheit und ihr Schwarm ist erst 16 Jahre alt, hingegen sie aber 25 ist. Es gibt aber echt schlimmeres und am besten sollte man dies mit dem damaligen Dragon Ball vergleichen und dem „Paff-Paff“. Darauf sollte man sich aber nicht versteifen und einfach die unterhaltsame Girls-Love Story genießen, welche zudem noch richtig schön gezeichnet. Besonders süß sind die Gesichter, wenn sich Nanasawa oder Seto über etwas sich freuen oder verträumt sind.

Fazit

My Younger Senpai gehört wirklich zu den niedlichsten Geschichten, die ich bisher gelesen habe. Nanasawa ist wirklich rattenscharf auf Seto und vielleicht ist die Besessenheit ein wenig überzogen. Es ist einzugestehen, dass sie echt mutig ist mit ihrer Herangehensweise. Ihre Lust ist so groß, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken aufs Ganze geht. Seto selber scheint sich noch nicht über ihre Gefühle klar zu sein bei Nanasawa und ja, es betrifft beide. Jedenfalls scheint sie ebenfalls rot zu werden bei jeder Berührung.

Die Regeln der Zeitreise sind zwar auch ein Thema am Anfang der Handlung, werden jedoch kurzerhand beim ersten Kontakt über Bord geworfen. Zumal sie ja auf ihr früheres Ich trifft und es den Anschein macht, dass es zum Konkurrenzkampf kommt. Das erste Band war spaßig und heiß zugleich. Er ließ sich gut und fix lesen. Für einen Manga ohne Farbseiten und wenigen Bonusseiten sind 8,50 Euro etwas mehr. Trotzdem ist der lustige Fetisch-Manga sehr zu empfehlen und vier Bände insgesamt sind nicht unbedingt kostspielig.

My Younger Senpai von TOKYOPOP ist bereits erhältlich und kostet 8,50 Euro.

