Blutdurst – Ein Wiedersehen mit dem Daywalker und anderen Helden

Blutdurst Inhaltsangabe: „Vampire als Superhelden? Marvel macht’s möglich! Aus den Schatten tauchen Forgiven auf, Vampire, die dem Blut abgeschworen haben. Sie durchkämmen die Unterwelt nach den gefährlichsten aller Monster. Dabei stoßen sie auf eine schreckliche Bedrohung, die der ganzen Welt zum Verhängnis werden könnte! Spider-Man, die X-Men und Captain America unterstützen Forgiven …doch die sind zu allem Übel drauf und dran, selbst wieder Blut zu lecken! Plus: Tschernobyl, das Reich der Vampire, regiert von Dracula! Ein Attentat ruft den Sheriff dieser bizarren Nation auf den Plan – den Halbvampir Blade!“

Autor: Mark Russell, Tim Seeley

Zeichner: Dave Wachter, Sid Kotian

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (10.10.2023)

Preis: 17,00 Euro

Ausstattung: Cover-Galerie, Vampire im Marvel Universum und die Geschichte zu Forgiven.

Über Blutdurst

Dieser Comic ist noch ein sehr neuer Sammelband. Er umfasst Comics, welche zwischen Januar und Juni 2023 erst veröffentlicht wurden. Spider-Man: Unforgiven, X-Men: Unforgiven und Captain America: Unforgiven erzählen zusammen eine Geschichte. Hinzukommt noch Blade: Vampire Nation, um den vampirischen Sammelband zu vollenden. An den Unforgiven Kapiteln haben Tim Seeley und Sid Kotian gewerkelt. Für Blades Abenteuer sind Mark Russell und Dave Wachter verantwortlich. So wartet eine große Hauptstory und eine Kurzgeschichte auf den Leser mit diesem Band.

Blutdurst hält gleich zwei Handlungen bereit und die erste ist sogar die größte, da sie sich auf drei Comics beziehungsweise drei Kapitel erstreckt. Forgiven ist eine Gruppe von Vampiren, welche für die Menschen kämpfen und dem Blut abgeschworen haben. Doch ihr Anführer Raizo Kodo fällt durch die Hand eines vermeintlich neuen Mitgliedes. Auf der Suche nach Antworten und der Täterin, trifft die Gruppe auf Spider-Man, Wolverine und Steve Rogers alias Captain America. Doch es scheint noch mehr dahinterzustecken als angenommen.

In der zweiten Geschichte begleiten wir Blade durch Vampyrsk. Einem verstrahlten Ort, in dem Vampire in Frieden leben. Doch es wird schon bald ein Mord an Corvis verübt, einem Mitglied des Vampirrats. Blade macht sich auf die Suche nach einer Spezialeinheit, die mehr zu diesem Fall wissen könnte, aber auch er hat einen Verfolger an sich dran. Der Weg führt ihn schließlich bis zu Dracula und seinen riesigen Tisch, an dem sie speisen.

Eine Gruppe von Vampiren, die Abstinenz beweisen und auf das Trinken von Blut verzichten. Raizo Kodo und seine Gruppe Forgiven durchstreifen die Unterwelt.

Eindruck

Blutdurst beinhaltet zwar zwei Storys, doch leider keine, die einem groß im Gedächtnis bleiben. Zumal auf dem Cover die Wesley Snipes Version von Blade zu sehen ist, hätte ich mir davon mehr erhofft. Hinzukommt, dass einige Begriffe oder Fremdwörter schwer zu lesen sind und der Lesefluss so ins Stocken kommen kann. Immerhin sind tolle Gäste dabei, welche über dem Titel verraten werden.

Dem Comic liegt auch noch eine Seite bei, die beschreibt, welchen Platz Vampire bei Marvel haben. Schon seit vielen Jahren haben sie einen festen Platz im Kader und haben nicht umsonst einen eigenen, beziehungsweise drei Filme spendiert bekommen. Außerdem folgen nach der Handlung einige nette Artworks, Cover und wissenswertes zu der Gruppe Forgiven und ihrem Anführer Raizo Kodo.

Fazit

Das Cover war für mich wie ein Impuls, denn ich wollte etwas über Blade lesen. Nun war ich enttäuscht, da das Cover der Seitenanzahl für Blades Geschichte nicht gerecht wird. Ich habe mich echt schwergetan, denn ich wollte noch einmal eine Nacht darüber schlafen. Leider muss ich sagen, dass von der Geschichte nichts im Kopf übrig geblieben ist und für die Review zum Nachschlagen immer wieder zum Comic greifen musste. Enttäuschenderweise konnte der Comic nicht überzeugen.

Blutdurst vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 17,00 Euro zu haben.

