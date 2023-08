Marvel Must-Have – Spider-Man – Familientradition – Comic Review

Spider-Man – Familientradition Inhaltsangabe: „Peter Parker ist nicht nur Spider-Man, sondern auch der Sohn zweier Geheimagenten. Nun erfährt er Unglaubliches über das Vermächtnis seiner Eltern – und von der Existenz seiner Schwester Teresa?! Gemeinsam begeben sich Pete und Teresa auf ein Spionage-Abenteuer, das sie bis nach Monaco, in die Schweizer Alpen und nach Ägypten führt. Doch Wilson Fisk beobachtet jeden ihrer Schritte.“

Autor: James Robinson, Mark Waid

Zeichner: Gabriele Dell’Otto, Werther Dell’Edera

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (29.08.2023)

Preis: 19,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, Konzeptzeichnungen, Cover-Galerie, über den Autor und Zeichner, Timeline, Hinter den Kulissen und vieles mehr.

Über Spider-Man – Familientradition

Der neuste Band aus Paninis Must-Have Kollektion enthält die Spider-Man Geschichte über seine bisher unbekannte Schwester, welche im Juni 2014 veröffentlicht wurde. Amazing Spider-Man: Family Business lautet der Titel und ist eine abgeschlossene Geschichte. Daran gearbeitet haben unter anderem Mark Waid, der die erste eigene Deadpool Serie schrieb und Werther Dell’Edera. Der Zeichner und Mitschöpfer von Something Is Killing The Children, eine Eisner Award ausgezeichnete Horror-Comic-Serie. In diesem Band treffen zwei New Yorker Ikonen aufeinander. Der in 1962 eingeführte Spider-Man und der von Stan Lee and John Romita Sr. erschaffene Wilson Fisk alias Kingpin.

Spider-Man – Familientradition erzählt eine kurze Nebengeschichte, wie Spider-Man Bekanntschaft macht mit seiner angeblichen leiblichen Schwester namens Teresa. Diese sei damals von seinen Eltern weggeben worden und sie wuchs als Waise auf. Peter ist die ganze Zeit misstrauisch, wie könnte er all die Jahre nicht von ihr erfahren haben und warum hat Tante May oder Onkel nie von ihr erzählt? Dass sie ausgerechnet jetzt auftaucht, ist schon ungewöhnlich.

Unterdessen ist Wilson Fisk, der Kingpin, zurück. Nach seiner kürzlichen Niederlage, bei der er alles verloren hat, ist er dabei sein Imperium wieder aufzubauen und holt sich als erstes Marvin Flumm. Da er Illusionen erschaffen kann, ist er für den Superschurken aus New York nützlich. Die Reise der Protagonisten führt sie weit aus der Stadt raus. Es geht von Monaco in die Schweizer und bis nach Ägypten. Peter Parker und Teresa müssen herausfinden, wer hinter ihnen her ist und was Mr. Fisk vorhat.

Eine Schwester, die aus dem Nichts auftaucht und der Kingpin. Diesmal steht das Leben von Spider-Man und Peter Parker gleichermaßen auf dem Kopf.

Eindruck

Spider-Man – Familientradition ist eine weitere Ausgabe aus der Marvel Must-Have Kollektion. Das recht dünne Band beinhaltet auf 116 Seiten exakt einen kompletten Comic. Diesen könnte man auch als Nebengeschichte sehen. In diesem Universum waren die Eltern von Peter Parker Geheimagenten und angeblich hatten sie neben Peter noch eine Tochter, welche sie weggeben mussten. Hier wird es kompliziert. Ein Familienmitglied in einem bereits ausgebauten Comic-Universum einzuführen, welches schon seit Jahrzehnte Bestand hat, kann nicht einfach so irgendwann auftauchen.

Die Geschichte bietet gleich zwei Abenteuer, da nicht nur Spider-Man in Gefahr ist, sondern auch Peter Parker und seine Schwester Teresa. Der Comic versucht so gut es geht plausibel zu erklären, warum von Teresa es keine Unterlagen gab und sie selbst erst spät von ihren Eltern erfahren hat. Dennoch bleibt ständig ein Misstrauen. Als Superheldenfan kennt man ja die Tricks und Spielchen von Schurken. Dennoch ist es ganz spannend beide auf ihrer Flucht/Weltreise zu begleiten und mehr von den Geheimagenten-Eltern von Pete zu erfahren.

Wie aus den vergangenen Reviews zu entnehmen ist, bin ich ein großer Fan der Aufmachung der Marvel Must-Have Kollektion. Wir bekommen den Comic in einem stabilen Hardcover mit einem tollen Motiv, welches einen goldenen Streifen ziert. Hinzukommen die ganzen Extras, die den Comic weiter ausbauen und zeitlich einordnen. Es ist ebenfalls interessant, zu erfahren, an welchen Projekten die Macher noch beteiligt waren. Falls einem der Zeichenstil oder die Erzählweise gefallen hat, können Leser auf diese Weise weitere Comics ausprobieren. Vielleicht sogar Werke außerhalb von Marvel.

Fazit

Die Familientradition bietet ein typisches Spidie-Abenteuer. Der Zeichenstil erinnert mich an die Aquarell-Art aus Batman One Bad Day – Two-Face und dem verwaschenen aus Jessica Jones Bänden. Die macht immer etwas her. Zudem gibt es einige Schauplatzwechsel und für 116 ordentlich Handlung, ohne dass es zu trocken wird. Ich hätte mir nur mehr Präsenz und Kampfbeteiligung vom Kingpin gewünscht. Da er die Figur ist, weshalb ich eigentlich bei dem Comic zugriff. Entscheidet selbst. Seid ihr Team Spider-Man oder Team Kingpin?

Spider-Man – Familientradition vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 19,00 Euro zu haben.

Bildquelle: © Gabriele Dell’Otto, Werther Dell’Edera und Panini