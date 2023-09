Der Lies of P Release steht vor der Tür. Ab Montag könnt Ihr das Soulslike von Round 8 Studio spielen. Um wie viel Uhr Ihr genau loslegen könnt und was Euch dann erwartet, erfahrt Ihr hier.

Lies of P erscheint nächsten Montag den 18.09.2023 für PC, PlayStation 5 und 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Das Spiel ist außerdem direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Entwickler Round 8 Studio hat nun die genauen Release-Zeiten bekannt gegeben. Demnach dürfen sich PC- und Xbox-Spieler schon etwas früher als PlayStation-Besitzer auf den Weg nach Krat machen, um die Stadt von außer Kontrolle geratenen Marionetten zu befreien.

Lies of P Release Zeit

Auf dem PC und der Xbox könnt Ihr ab Montag 17:00 Uhr deutscher Zeit loslegen. Auf der PlayStation geht es erst zur Nacht auf den Dienstag um 0:00 Uhr los.

Deluxe Edition verfügbar

Wenn Ihr die Deluxe Edition vorbestellt, bekommt Ihr außerdem 72 Stunden Early Access. Zusätzlich erhaltet Ihr als Pre-Order Bonus noch exklusive Kostüme für P, wie das Mischievous Puppet Outfit.

Mods schon vor Release

Lies of P erfreut sich schon seit geraumer Zeit großer Aufmerksamkeit von Soulslike-Fans. Schon kurz nach der Veröffentlichung der Demo-Version machte sich die Eldenring Mod-Community Garden of Eyes ans Werk. Das Ergebnis war eine Mod zu Lies of P, die das Spiel optisch in ein neues Bloodborne verwandelt.

Doch laut Entwickler Round 8 Studio soll Lies of P auch etwas für Soulslike-Anfänger sein. Nach dem Spielen der Demo im Rahmen des Steam Next Fest Juni 2023 sind wir uns da allerdings nicht mehr so sicher. Das Kampfsystem wurde nach Feedback der Community seitdem noch einmal überarbeitet. Dennoch sollte das Spiel aufgrund seines Schwierigkeitsgrades für einigen Frust bei Genre-Neulingen sorgen.

Aber natürlich macht Ihr Euch am besten selber ein Bild. Lest dafür auch unseren Artikel zum Art-Stil und dem Kampfsystem.

Lies of P – Was Euch erwartet

Das Spiel nimmt Euch mit in die Stadt Krat. Hier lebten Maschinen und Menschen lange Zeit friedlich nebeneinander. Doch nun sind die „Marionetten“ außer Kontrolle geraten und haben die Stadt eingenommen. Als P macht Ihr Euch nun daran, Krat von seinen unheimlichen mechanischen Besatzern zu befreien.

Zum Bekämpfen Eurer Gegner stehen Euch Schwertern aller Art zur Verfügung, deren Griffe und Klingen für unterschiedliche Stats frei miteinander kombiniert werden können. Außerdem hat P einen sogenannten Legion-Arm – einen vielfältig modifizierbaren Cyborg-Arm. Mit diesem könnt Ihr Eure Gegner blocken, mit Granaten beschießen, elektroschocken, in Flammen aufgehen lassen und vieles mehr. Für Abwechslung ist also gesorgt.