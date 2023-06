Im Rahmen der Ubisoft Forward gab es den ersten Star Wars Outlaws Gameplay Trailer zu sehen. Von Blaster-Kämpfen über Speeder-Jagden bis hin zu Weltraum-Dogfights war alles dabei.

Erst kürzlich hatte die Welt im Rahmen des Xbox Games Showcase 2023 von Star Wars Outlaws erfahren. Der dort gezeigte Teaser-Trailer ließ die Herzen aller Star Wars Fans höherschlagen. Und direkt legte Publisher Ubisoft nach.

Im Rahmen der eigenen Show Ubisoft Forward gab es das erste Gameplay zu sehen. Der über 10-minütige Trailer zeigt dabei eine kurze Mission von Anfang bis Ende. Dabei versucht Protagonistin Kay ein Artefakt aus den Händen des Pyke Syndikats zu entwenden.

Pykes, Hutten und anderer Abschaum

Syndikate und ähnliche Gruppierungen spielen in Star Wars Outlaws eine große Rolle. Als Kay sollt Ihr wählen können, für wen Ihr Aufträge erledigt. Das wirkt sich dann auf Euren Ruf bei den jeweiligen Syndikaten aus. Ein System, wie wir es schon aus den Anfängen von GTA kennen. Je nachdem wie es um Euren Ruf bestellt ist, öffnen sich Türen zu lukrativen Jobs bei einem Syndikat und schließen sich bei einem anderen.

Da das Spiel in der Zeit zwischen Episode V und Episode VI der Film-Saga spielt, ist das Imperium allgegenwärtig. Trefft Ihr Entscheidungen, die das Imperium verärgern, steigt Euer sogenanntes Wanted-Level. Je höher dieses Level, desto mehr imperiale Streitkräfte stellen sich Euch bei Euren Missionen und bei Euren Reisen durch das Outer Rim in den Weg. Ihr solltet also darauf achten, dass es nie zu hoch wird.

Außerdem im Star Wars Outlaws Gameplay Trailer zu sehen ist Kays kleiner Tierfreund Nix. Dieser pelzige Zeitgenosse ist aber nicht nur ein niedlicher Gefährte, sondern ein kleines Bündel voller nützlicher Fähigkeiten und Tricks. So könnt Ihr ihn zum Beispiel einsetzen, um Wachen abzulenken oder anzugreifen, Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu entdecken.

Eine flüssiges Spielerlebnis

Was im Star Wars Outlaws Gameplay Trailer besonders auffällt, sind die nahtlosen Übergänge zwischen verschiedenen Orten und Sequenzen. Als Beispiel: Gegen Ende läuft Kay aus einer Bar ins Freie und von dort aus in Ihr Raumschiff. Dann startet sie in den Weltraum, wo sie sie sich mit imperialen TIE Fightern ein Gefecht liefert, um direkt im Anschluss den Hyperdrive zu aktivieren und zu einem völlig neuen Planeten zu fliegen. Hoffentlich können wir dieses flüssige Erlebnis auch im fertigen Spiel genießen. Daumen drücken!

Star Wars Outlaws soll schon 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und wie Star Wars Jedi: Survivor erst vor kurzen gezeigt hat, ist auch diese Franchise nicht vor holprigen Releases sicher.

Daher zum Schluss die Bitte an die Teams bei Ubisoft, Massive Entertainment und Lucasfilm Games: Nehmt Euch die Zeit, die Ihr braucht…

…und möge die Macht mit Euch sein!