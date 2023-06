Alles zum Xbox Games Showcase und der Starfield Direct

Am gestrigen Sonntag fand am Abend der Xbox Games Showcase und die Starfield Direct statt. Sie war eine von vielen Shows, welche der Zeit als Ersatz für die E3 laufen. Was Xbox in Petto hatte, gibt es hier noch einmal aufgelistet.

Xbox Games Showcase im Überblick

South of Midnight Trailer

Avowed von Obsidian für 2024

Monkey Island trifft auf Sea of Thieves

Trefft in dem neuen Abenteuer in Sea of Thieves auf Guybrush Threepwood aus Monkey Island. Rätsel im Point and Click-Stil lösen aus der Ego-Perspektive.

Towerborne: Ein neues Action-RPG mit einzigartigem Ansatz

Clockwork Revolution von inXile

Forza Motorsport startet im Oktober die Motoren

Nach 6 Jahren wird es Zeit für einen neuen Ableger der Motorsport Reihe von Turn 10 Studios. Das Cover zieren diesmal zwei Autos. Der No.01 Cadillac Racing V-Series.R und die Chevrolet Corvette E-Ray.

Microsoft Flight Simulator 2024

Neuer Simulator, neue Technologien in den Bereichen Simulation, Cloud, Grafik, Gaming und mehr. Der kommende Flight Simulator 2023 wird mit der Asobo Studio Engine angetrieben.

Fable: Das legendäre Franchise ist zurück

Playground Games präsentierte mit Fable ihr Open World Action-RPG. Das Spiel repräsentiert den Neuanfang des geliebten Franchise.

Dungeons of Hinterberg

Neues Mitglied der Konsolen-Familie

Das neuste Mitglied der Xbox Konsolen-Familie ist die Xbox Series S mit 1TB in schönem Carbon Black. Das gute Stück steht weltweit ab dem 1. September in den Regalen.

Xbox Showcase Extended

Für weitere Details über die angekündigten Spiele und News, schalte zum Xbox Games Showcase Extended am Dienstag, den 13. Juni, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit ein. Es erwarten euch detaillierte Einblicke und Interviews zu den Spielen im Xbox Games Showcase. Außerdem weitere Spiele-Updates und News von den internationalen Partnern der Xbox Game Studios. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das Programm der Show: