Secret Invasion – Die nächste Invasion – Comic Review

Secret Invasion – Die nächste Invasion Inhaltsangabe: „Vor Jahren haben die Gestaltwandler vom außerirdischen Volk Skrulls nicht nur die Superhelden infiltriert. Am Ende konnte ihre geheime Invasion der Erde aufgehalten werden. Doch nun erhebt eine neue Skrull-Bedrohung ihr Haupt- und nur Agentin Maria Hill kann sie diesmal stoppen! SHIELD gibt es allerdings nicht mehr, und die Skrulls haben bereits jemanden bei den Avengers eingeschleust. Die Secret Invasion Saga, komplett als deutsche Erstveröffentlichung, geschrieben von Eisner Award-Gewinner Ryan North (Squirrel Girl, Dinosaur Comics) und gezeichnet von Francesco Mobili (Spider-Man).“

Autor: Ryan North

Zeichner: Francesco Mobili

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (23.05.2023)

Preis: 16,00 Euro

Ausstattung: Secret Invasion 1 bis 5, Wissenswertes über die Agenten und Gestaltwandler und Artworks

Über Secret Invasion – Die nächste Invasion

Die Gesamtausgabe führt die Hefte Secret Invasion 1 bis 5 aus Januar 2023 bis Mai 2023 zusammen. Es handelt sich also um eine noch sehr frische Storyline, welche den Konflikt zwischen den Gestaltwandlern Skurlls vom Planeten Skrullos und den Menschen aufgreift. Das Volk wurde in das Marvel Universum 1962 von Stan Lee und Jack Kirby bei den Fantastic Four eingeführt und der erste Versuch die Menschheit zu erobern gab es in den 2000ern.

Die gleichnamige Disney Plus Serie, welche im Juni auf dem Streaming-Anbieter im Juni startet, schickt Nick Fury auf die gefährlich Solo-Mission. Diese ist auch die Basis für das große Spektakel Avengers: Secret Wars. Der Film soll laut Plan der Marvel Studios im Jahr 2026 anlaufen. Seit der Einbindung der Skrulls in Captain Marvel von 2019 bekommt das Volk eine wachsende Rolle im MCU.

Secret Invasion – Die nächste Invasion erzählt die Geschichte über den Versuch der Skrulls den Planeten Erde zu erobern, indem sie die mächtigsten Reihen von Agenten und Regierungen infiltrieren. Durch ihre Gestaltwandler Fähigkeit gelingt dies äußerst gut. Sie können jedoch nur den Körper kopieren und nicht den Geist und den Charakter, weshalb bei Maria Hill Misstrauen aufkommt, als sie Besuch von Nick Fury bekommt.

Mittlerweile arbeitet sie als Kopf der CIA und SHIELD gibt es nicht mehr. Um der Gefahr der Skrull Invasion zu trotzen, ist ein guter Plan vonnöten und vor allem Hilfe, welche nicht aus den eigenen Reihen kommt. Da jeder Held ein Skrull sein könnte, ist ein doppeltes Spiel notwendig. Der erste Schritt wäre mit einem Bluttest schon getan, da die Skrull-Detektoren von Reed Richards nicht mehr so funktionieren, wie sie es sollten. Iron Man hat aber noch eine bessere Idee und sucht ein privates Treffen mit ihr auf, doch kann sie ihm trauen?

Der passende Comic zur kommenden gleichnamigen Disney Plus Serie. Mit 132 Seiten typischen Marvel Nervenkitzel und in der Hauptrolle Agentin Maria Hill.

Eindruck

Secret Invasion – Die nächste Invasion kommt im Softcover Format daher. Das Band enthält auf 132 eine abgeschlossene Geschichte und diverse Artworks zu den einzelnen Comic-Covern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Leider fehlt nur eine chronologische Einordnung oder Timeline, sowie Fakten zu Autor und Zeichner, aber die Story macht dies wieder wett.

Geschrieben hat diese spannende Geschichte der Computer Programmierer und Auto Ryan North. Er schrieb bereits The Unbeatable Squirrel Girl und für Adventure Time und Dinosaur Comics. Zeichner Francesco Mobili hat bereits mehrmals seine Künste für Marvel zum Besten gegeben. Darunter A.X.E, X-Men: Hellfire Gala, DareDevil und mehr. Sein Stil ist jedes Mal sehenswert und unverkennbar.

Durch die Handlung macht sich bemerkbar, dass Maria Hill während ihrer Zeit bei SHIELD einiges von Nick Fury gelernt hat. Sie kann viel einstecken und ist grundsätzlich misstrauisch, was angesichts der Lage die richtige Einstellung ist. Außerdem ist sie eine Figur, die immer noch dazulernt, auch was ihre Vorurteile einem außerirdischen Volk angeht. Es ist unverkennbar, wie viel Samuel L. Jackson mittlerweile in dem Charakter Nick Fury steckt. Sogar in den Comics flucht die Figur ein ums andere Mal und seine Stimme hört man beim Lesen auch irgendwie im Kopf.

Fazit

Geschichten über Körpertausch oder Doppelgänger sind ein alter Hut, doch in Secret Invasion wird dieses Thema auf eine neue und spannende Weise erzählt. In den ganzen vier Kapitel baut sie die Handlung auf und die Frage bleibt, wie es im fünften Kapitel enden wird und ob die Menschen erneut gegen die Skrull siegen. Der Zeichenstil ist dunkel und schmutzig. Er passt in die Geschichte rein und es ist erkennbar, dass Autor Ryan North und Zeichner Francesco Mobili zusammenpassen. Für 16 Euro bekommt man 132 Seiten Lesespaß, die Vorfreude auf die Disney Plus Serie generieren. Der Preis ist also absolut akzeptabel. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung, aber das nächste Mal bitte mit Wissenswertes zu den Autoren und Künstlern.

Secret Invasion – Die nächste Invasion vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 16,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Ryan North, Francesco Mobili, Panini