Nathan Steuer und sein Deck Rakdos Midrange unter der Lupe

Vor wenigen Tagen hat einmal mehr Nathan Steuer die Magic Pro Tour gewonnen. Nun sind es insgesamt drei Turniere (Magic World Championship XXVIII, Pro Tour Phyrexia und nun Pro Tour March of the Machine) bei denen er als Sieger hervorging. Wir nehmen zu diesem Anlass sein Deck Rakdos Midrange unter die Lupe.

Nathan Steuer Deck Rakdos Midrange

Bei Rakdos Midrange handelt es sich um ein Rot/Schwarz Deck, welches eine sehr aggressive Spielweise aufweist. Wichtig hierbei ist es auch ohne blaue Karten die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Kreaturen zerstören und Karten ziehen, um die Deckstrategie bestmöglich entfalten zu lassen.

Es sind einige wichtige Karten dabei, welche einem in der Kombination das Fürchten lehren. Sheoldred, the Apocalypse sorgt dafür, dass der Gegenspieler immer 2 Lebenspunkte verliert, wenn dieser eine Karte zieht. Als Besitzer der Kreatur hingegen bekommt man 2 Lebenspunkte für jede gezogene Karte. Der Reckoner Bankbuster, Stufe 2 von Fable of the Mirror-Breaker und die Bluttoken durch Bloodtithe Harvester bewirken eben dies.

Der Graveyard Trespasser sorgt dafür, dass gefährliche Karten im Friedhof ins Exil verschwinden und so keinen Ärger mehr machen. Zusätzlich verliert der Gegner 1 Lebenspunkt und man selbst bekommt 1 Lebenspunkt dazu, wenn auf diese Weise eine Kreatur ins Exil geschickt wird. Darum sind die Spontanzauber und Hexereien hauptsächlich zum Zerstören von Kreaturen da.

Kern des Decks

Kommen wir nun zur schlimmsten Kombination und der, die wahrscheinlich zum sofortigen Sieg führt. Chandra, Hope’s Beacon ist nicht nur eine tolle Länder Quelle und verteilt gezielt Schaden, sie kopiert zudem gewirkte Zaubersprüche. Invoke Despair ist hier das Zauberwort. Die Karte führt dazu, dass der Gegner eine Kreatur, eine Verzauberung und einen Planeswalker opfern muss. Falls er dies nicht kann, verliert er für je 2 Lebenspunkte und zusätzlich darf der, der den Zauberspruch wirkt, Karten ziehen für jedes nicht geopferte Permanent. Auch hier greift die Fähigkeit von Sheoldred, the Apocalypse wieder und ermöglicht potenziell 6 Lebenspunkte. Der kopierte Invoke Despair räumt nicht nur mit dem Gegner auf, sondern kann im Idealfall ihm 12 Lebenspunkte kosten.

Das Deck sorgt für die Kontrolle über das Spiel in allen Bereichen. Ob es Länder sind oder Karten ziehen, um an die gewünschten Zauber zu kommen.