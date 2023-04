Ant-Man und Wasp – Taschenbuchausgabe – Comic Review

Auch Ant-Man und Wasp haben sich im MCU zuletzt wieder in neue Abenteuer geschrumpft. Passend dazu veröffentlichte Panini eine Taschenbuch-Ausgabe der beiden Superhelden, in der wir einiges über die Ursprünge der beiden lernen.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Nur wenige Marvel-Helden haben ein so großes Erbe zu tragen wie Ant-Man und Wasp. In diesem Band präsentieren wir euch ihre Entstehungsgeschichten und die spannendsten Storys von Wissenschaftler Hank Pym, seiner Partnerin Janet Van Dyne und den Partikeln, die sie schrumpfen lassen. Außerdem: Es gibt nicht nur einen Ant-Man?!

Ausgewählte Storys im praktischen Taschenbuchformat mit den aus Film und Fernsehen bekannten Marvel-Charakteren.

Die besten Geschichten mit den kleinsten Marvel-Helden!“

Inhaltsangabe zu Ant-Man und Wasp – Taschenbuch-Ausgabe (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Ant-Man, Wasp Storys Ant-Man & the Wasp: Living Legends 1, Ant-Man: Larger Than Life 1, Avengers Origins: Ant-Man & the Wasp 1, Marvel Premiere 47–48 zentrale Charaktere Ant-Man, Wasp Zeichner Andrea di Vito, John Byrne, Stephanie Hans Autor David Michelinie, Ralph Macchio, Roberto Aguirre-Sacasa, Will Corona Pilgrim Seitenanzahl 124 Preis 12,00 € Veröffentlichung 07.02.2023



Diese Ausgabe von Ant-Man und The Wasp im Taschenbuch-Format enthält fünf verschiedene Storys aus den letzten 50 Jahren. Die beiden älteren Storys entstammen dabei zwei aufeinander folgenden Heften einer Comic-Serie.

Avengers Origins: Ant-Man & The Wasp (2011) 1 Ant-Man: Larger than Life (2015) 1 Marvel Premiere (1972) 47 Marvel Premiere (1972) 48 Ant-Man & The Wasp: Living Legends (2018) 1

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von einer angepassten Version des Covers. Natürlich sieht man zwischen den alten und neueren Comics einen sehr deutlichen Unterschied im Zeichenstil, aber auch bei den neueren Ausgaben finden sich teils große Variationen.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Avengers Origins – Ant-Man & The Wasp 1:

Diese Story dreht sich um die Ursprünge von Ant-Man und Wasp und erzählt die Geschichte dabei in einer modernen Version. Hank Pym hatte bei einem Attentat seine große Liebe Maria verloren, seitdem hatte er sich nur noch auf die Wissenschaft gestürzt und voll auf seine Schrumpf-Forschungen konzentriert. Doch ihm fällt es schwer, seine Forschung weiter zu finanzieren, da alle Förderanträge abgelehnt werden. Die sich neu bildende Freundschaft zu Janet van Dyne gibt ihm neue Kraft und ihm gelingt schließlich der Durchbruch, Ant-Man ist geboren. Doch wie entwickelt sich seine Freundschaft zu Janet weiter? Wird sie schließlich The Wasp?

Besonders die Kombination aus Zeichenstil und Erzählung passen sehr gut zur Geschichte, da sie die bedrückende Situation von Hank Pym passend widerspiegeln.

Ant-Man – Larger than Life 1:

Hank Pym arbeitet gerade an seinem EMP-Kommunikator, durch den es ihm möglich ist, mit Ameisen zu kommunizieren. Dazu testet er diesen mit verschiedenen Gattungen, doch die Gewehrkugelameisen wollen ihm nicht so recht gehorchen. Beim Versuch, mit ihnen in geschrumpfter Form zu kommunizieren, sieht er sich plötzlich im Kampf mit einem gigantischen Tausendfüßler…

Dieser eher unterhaltsame Geschichte spiegelt den Forschergeist von Hank Pym sehr unterhaltsam wider.

Marvel Premiere 47:

Diese Geschichte dreht sich um Scott Lang, den wir auch aus dem MCU als aktiven Ant-Man kennen. Nachdem er wegen Diebstahls aus dem Gefängnis entlassen wurde, schwört er sich von nun an ein ehrliches Leben zu führen und für seine Tochter da zu sein. Doch als sie schwer erkrankt, fehlt ihm schnell das Geld für die teuren Behandlungen. Zudem wird die einzige Ärztin, die seine Tochter retten kann, auch noch entführt. Somit kundschaftet er die Umgebung aus und bricht schließlich in das Haus von Hank Pym ein, wo er den Ant-Man-Anzug findet…

Beim Lesen des Comics fällt einem direkt auf, dass der Einbruch bei Hank Pym zu problemlos abläuft, ob er wohl testen möchte, inwiefern Scott das Zeug zum Ant-Man hat?

Marvel Premiere 48:

Diese Story schließt nahtlos an das offene Ende der vorherigen an. Scott ist in die Einrichtung eingedrungen, in der Dr. Sondheim gefangen gehalten wird. Doch läuft ihre Befreiung nicht ganz so glatt, wie erhofft, denn ihr Entführer verfügt ebenfalls über ganz besondere Kräfte und auch sein Leben liegt in Dr. Sondheims Händen…

Zum Ende der Story tritt schließlich Hank Pym auf und wie es scheint, hatten wir mit unserer Vermutung recht…

Ant-Man & The Wasp – Living Legends 1:

Auch in dieser Story ist Scott Lang der aktive Ant-Man. Neben seiner Karriere als Superheld ist er auch in der Security-Branche aktiv. Als er Janet von Dyne als Unterstützung für einen Auftrag abholen möchte, erreicht die beiden ein Notruf aus einer fernen Welt. Hank und Janet haben den Bewohnern vor einigen Jahren schon einmal geholfen und nun droht wieder Gefahr für Thaloom und die Erde. Können Scott und Janet sie retten?

Scott ist auch in dieser Geschichte mit seiner lockeren, flapsigen Art sehr unterhaltsam und lässt Janet so als den ersten Vollprofi wirken.

Charaktere und Stil:

Die zentralen Charaktere sind natürlich Ant-Man und Wasp. Allerdings haben wir hier mit Hank Pym und Scott Lang den alten und den neuen Ant-Mans in den Storys. Je nach Story treffen sie auf wechselnde Widersacher.

Da die Comics aus unterschiedlichen Jahrzehnten und von unterschiedlichen Zeichnern stammen, finden wir hier unterschiedliche Zeichenstile vor. Die Darstellung von Ant-Man zeigt sich über die Jahre doch als sehr ähnlich.

Fazit:

Auch die Taschenbuch-Ausgabe von Ant-Man und Wasp bietet eine tolle Kombination an Geschichten. Man kann wieder sehr gut ohne großes Hintergrundwissen starten, auch, wenn es beim Lesen natürlich schön ist, die ein oder andere Hintergrundinfo zu wissen. Der Comic eignet sich so durchaus für Langzeitleser und Ein- und Umsteiger.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quelle: Panini