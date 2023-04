Angriff auf das Steam Deck: Asus ROG Ally

Das angekündigte Asus ROG Ally punktet mit Zen 4, RDNA 3 und Windows 11.

Pünktlich zum 01.04.2023 stellt Asus sein 7″ Handheld vor, welches eine deutliche Kampfansage an das Steam Deck ist.

Display

Technisch kann das ROG Ally mit einem 7″ LC-Display mit einem 16:9 Seitenverhältnis und einer Auflösung von 1920 x 1080 auftrumpfen. Dies wird mit 120 Hz angesteuert und hat eine Dichte von 500 cd/m³.

Preis

Auch wenn das ROG Ally mehr als doppelt so viel kosten soll, wie das Steam Deck. Bekommt man für die angepeilten 1000 € einiges an Technik an bzw. in die Hand.

Technik

Asus ROG Ally Valve Steam Deck CPU Zen 4 Zen 2 Grafik RDNA 3 RDNA 2 Display 7 Zoll LCD 7 Zoll LCD Auflösung 1.920 × 1.080 Pixel 1.280 × 800 Pixel Bildwiederholungsrate 120 Hz 60 Hz Abmessungen 280 × 113 × 39 mm 298 × 117 × 51 mm Gewicht 608 Gramm 669 Gramm OS Windows 11 SteamOS

Wir sind gespannt, ob nach den ersten Hands-On-Reviews von bekannten YouTubern den gleichen Anklang findet und die Gamer Community begeistert und das mobile Gaming auf ein neues Level hebt.

